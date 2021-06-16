CHP’li başkana beyzbol sopalı saldırıya üç tutuklama

CHP'li Belediye Başkanı Deniz Atabay'a yapılan beyzbol sopalı saldırı sonrası gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay sonrası Didim ve Söke'de düzenlediği operasyonlarla yakaladığı şüphelilerin 4'ü, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edilmişti.

KARDEŞİ VE OĞLU

Tutuklananların önceki gün 16. kez mühürlenen İkiz Kuleleri'nin sahibi Ahmet Orak'ın kardeşi Mahmut Orak (56), oğlu İhsan Orak (20) ve Yusuf Caner Özbek (20) olduğu öğrenildi. Tutuklananlar Söke Cezaevine gönderildi.

ADLİYE ÖNÜNDE ATABAY’A DESTEK

Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında bina önünde Başkan Atabay’a destek için kalabalık bir grup toplandı. Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar “Hak, hukuk, adalet” sloganları atarak şüphelileri protesto etti.

“HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Tutuklamalar ve serbest bırakılmalarla ilgili konuşan Başkan Atabay “Didimliler 2014 seçimlerinde söz vermiştim. Seçilirsem, hiç kimsenin hakkını yemeden, hiç kimsenin hakkına el uzatmadan kanunlar çerçevesinde belediyeye gelen her vatandaşı eşit kabul eden, hangi partiden olduğuna bakmadan onlara hizmet etmeye çalışan bir belediye başkanı olacağım diye söz vermiştim. Hatalarımız, eksiklerimiz olmuştur. Hiç önemli değil döneriz düzeltiriz, özür dileriz. Ama hiç bir kulun hakkını yemedik yedirmedik. Didim halkının hakkı hiçkimseye yedirmeyeceğiz dedik ve yedirmedik, yedirmemeye de kararlıyız. Didim’deki rant çetesinin saldırıya karışıp tutuklanmasını kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Hiçbir suç cezasız kalmamalı” ifadelerini kullandı.