CHP’li başkandan hacizlere afişli tepki

Samsun'un CHP'li Atakum ilçe belediyesine ait Seyir Terası'na, AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle haciz geldi. İcra dairesi de ilçenin en gözde mekanlarından biri olan tesisleri satışa çıkardı.

İsmail AKDUMAN

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31 Mart seçimlerinden sonra AKP’den kalan borçlar nedeniyle Atakum belediyesine ardı ardına hacizler gelmeye başladı.

Belediyenin çay ocağındaki kaşıklardan CHP’li Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin makam odasına kadar, parke yapım tesisinden sosyal tesislere kadar her şeye haciz geldi.

Bankadaki kamu hesaplarına haciz konulan belediyenin, vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen sosyal tesislerinden biri olan Seyir Terası İcra Mahkemesi tarafından satışa çıkarıldı.

AFİŞ ASARAK TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Belediye Başkanı Cemil Deveci, yapılacak olan satışa tepki göstermek amacıyla, “Atakum Belediyesi’nin personel yemekhanesi, corona virüs hastalarına ulaştırılan yemeklerin ve adet olduğu üzere cenaze evi ile konuklarına ikram edilen yemeklerin yapıldığı, aşçılık kursu öğrencilerinin eğitim gördüğü, halka ikram edilen yemek bedelleri belediye meclis kararı ile tespit edilmiş olan bu sosyal tesis icra mahkemesi kararı ile satılıyor. Bir tesisin kamu hizmet kurumu olması için daha ne gerekecek?” diye yazan bir afiş astı.



“HİZMET YAPMAMIZ ENGELLENİYOR”

Samsun İcra Dairesi, 2019/101356 dosya numarasıyla Atakum Belediyesi’ne ait olan Seyir Tesisini, açık arttırma ile satışa çıkardı.

Piyasa değeri 7 Milyon 849 Bin 420 TL olarak tespit edilen seyir tesisinin ihalesi, 27 Ekim 2021 tarihinde yapılacağı belirtilirken, Başkan Deveci, tesislerin değerinin altında satılacağını ileri sürdü.

Koltuğu devraldıktan sonra borçlarla uğraştıklarını dile getiren Deveci, “Bizi zor durumda bırakmak ve hizmet yapmamızı engellemeye çalışıyorlar” dedi.