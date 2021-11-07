CHP’li başkandan, MHP’li eski başkana: 36 milyon lira nereye kayboldu?

Tarsus Belediye Başkanı CHP’li Haluk Bozdoğan, kendisinden önceki belediye başkanı MHP’li Şevket Can döneminde kentsel dönüşüm ve asfalt için 38 milyon TL kredi çekildiğini belirterek “Kentsel dönüşüm yapılmadı mı? Yapılmadı. Asfalt ve parke için harcanan para ise toplamda 2 milyon TL. Peki, geri kalan 36 milyon nerede?" diye sordu.

Ali Ekber ŞEN

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Tarsus’un CHP'li Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, son zamanlarda mecliste yaşanan gerginliğe, önceki dönemden kalan 28 dosyayı açıklamasının engellenmesine ve hizmetlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

“HALKIN DOĞRULARI BİLMESİ ENGELLENİYOR”

Meclis üyelerine “Gelin birlikte araştıralım” demesine rağmen bunu gerçekleştiremediklerini anlatan Başkan Bozdoğan, “Maalesef bu yapılmıyor. Son belediye meclisinde önceki dönemden kalan 28 dosyayı kamuoyuna açıklamak istedim. Ancak bazı meclis üyeleri buna izin vermedi. Halkın doğruları bilinmesi engelleniyor. Halkıma doğruları açıklayacağım” dedi.

“BORÇ ÖDEDİK GÜZEL İŞLER YAPTIK”

Önceki dönemden kalan sadece banka kredi borçlarının 60 milyon TL'sini ödediklerini dile getiren Bozdoğan, “2018 Aralık ayı ile 2019 Ocak ayında yüksek faiz oranlarıyla 38 milyon TL kredi çekiliyor. Bu kredi kentsel dönüşüm, asfalt ve parke taşı için çekilmiş. Kentsel dönüşüm yapılmadı mı? Yapılmadı. Asfalt ve parke için harcanan para ise toplamda 2 milyon TL. Peki, geri kalan 36 milyon nerede? Meclis üyelerine “Gelin birlikte araştıralım” dedim. Maalesef bu yapılmıyor. Bu halkın parası. Tüm bunlara rağmen bu kadar borç ödedik. Borç öderken çok güzel işler de yaptık. Şuan parası ve gücü olan bir Tarsus Belediyesi var. Çünkü kimse çalmadı, çaldırtmadı” diye konuştu.

“HALKIN DOĞRULARI BİLMESİNİ ENGELLEDİLER”

Meclis kürsüsünde açıklamasını yaptığı 28 dosyaya da değinen Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti:

“Bazı evraklar açıklanırken, o evrakların açıklamasına engel olunursa bu bir saygısızlık olur. Halkın doğruları bilmesini engelleniyor. Ben de meclis kürsüsüne halkın avukatı olduğumu belirttim. Halkıma doğruları, dosyaları açıklayacağım. Rahmetli Ecevit'in sözüne vurgu yaparak, hak ve halk yolundan ayrılmayacağımı bildirdim. Burada halktan bir şeyleri sakladığınız zaman, o zaman halk seçimde sandıkta cevabını verecektir.”

“KİMSEYLE KAVGA ETME NİYETİNDE DEĞİLİM”

Bazı meclis üyelerinin yapılan hizmetleri takip etmediğini hatırlatan Bozdoğan, “Sağlımızı kaybediyoruz, vücudumuzu da kaybediyoruz, yarın öbür gün öleceğiz, koltuklarda kaybedilir, bir insan üç şeyi kaybetmemeli. İtibar, onur ve erdemini. İyilik bilgelikte yatar, kötülük cehalette yatar, belli bir eğitim almış insanlar gerçekleri, doğruları görmüyorsa, meclisteki konuşmalar çok farklı yerlere geliyor. Ben kimseyle kavga niyetinde değilim, kavga etmekte istemiyorum. Ama şunu da bilmelerini isterim. Bazı meclis üyeleri, kaç yeşil alan açtığımızı, sosyal donatı alanlarını ve yaptığımız hizmetler bilmiyorlar, çünkü açılışlarımıza gelmiyorlar.”

Başkan Bozdoğan daha sonra şu görüşlere yer verdi:

*Muhalefetten istediğim tek bir şey, onların siyaset yaparken, siyasallaşmayı bir belediye başkanının asla yapmayacağını burada ilk göreve geldiğimde söyledim. Rozetimi çıkartıp, asla ve asla siyaset yapmayacağım dedim, hizmet yapacağım. Ben hizmet yaparım, hizmetin siyasallaşmasını ilçe teşkilatları yapar.

*Bütün konuşmalarımda da bunu söyledim. Ama meclisi öyle bir hale getiriyorlar ki, algılama yönetiminde halkı kandırarak yapıyorlar. Belediyemizin iştiraki olan İmar şirketi borcu ne diyorlar, batıyor diyorlar ve videolar yayınlıyorlar.

*Şirketin alacağı, bankalarda ne kadar parası var? Ne kadar çek var? Kimse bunu sormuyor. Göreve geldiğimde sadece temel atılmış vaziyette bir toplu konut vardı. Geçen gün bir banka ile görüştük, imza atıldı. Toplu konut sahiplerine 0.98 faiz oranı ile kredi çekmeleri için anlaşmaya vardık. Yeter ki vatandaşımız kazansın.

*Diğer taraftan daha önce tefe tüfe farkı almadık, tapu harçların ödemelerinde yardımcı olduk, indirimler yaptık. Muhalefet olarak bazı şeyleri, halka algılama yönetimi ile kandırmaya çalışırsanız, yalan yanlış bilgiler verirseniz, halk en sert şekilde cevabını sizlere verir.