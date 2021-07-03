CHP’li başkanlar Antalya’da bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Antalya'da buluştu. Pandemi nedeniyle son altı buluşmayı çevrimiçi olarak gerçekleştiren başkanlar, on birinci buluşmada Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yeniden yüz yüze görüşmüş oldu.

Gelenek haline gelen buluşmada ülke gündemindeki yeni normalleşme , Turizm Teşvik Kanunu Taslağı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Tasarruf Genelgesine ele alındı. Gerçekleşen toplantının ardından ortak imzalı bir açıklama yayınlandı.

“YENİ NORMALLEŞMEDE TEDBİRLER ELDEN BIRAKILMASIN”

Açıklamada, 1 Temmuz itibari ile açıklanan yeni normalleşme sürecinde tedbirlerin elden bırakılmamasının önemine işaret edilerek “Pandemi döneminde 11 büyükşehir belediyemiz başarılı bir mücadele vermiştir ve dayanışmanın en güzel örneklerini gözler önüne sermiştir. Sürecin en başından itibaren yaşamını kaybeden vatandaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her birinin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir daha bu acıların yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı aşılanma haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Bu süreçte fedakarca görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarımıza şükran ve saygılarımızı iletiyoruz” denildi.

“TASARRUF GENELGESİNİ YAKINDAN İZLİYORUZ”

Tasarruflu ve israfa karşı yönetim anlayışının 11 büyükşehir belediyesinin de yönetim anlayışının omurgasını oluşturduğuna dikkat çekilerek “Seçim kampanyasındaki günlerimizden bu yana hepimiz israf düzeni ile mücadeleyi ve tasarrufu vatandaşlarımıza vaat ettik. O günden bugüne bu duruşumuzdan ayrılmadan kararlılıkla icraatlarımızı yürüttük. Bu tedbirlerle ciddi başarı elde edilmiş, mali bütçelerimize katkı sağlanmıştır” denildi. Bu nedenle 30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi'nin yakından takip edildiğini kaydedilerek “Bu genelgenin istisnasız tüm kamu kurumlarını kapsaması gerektiği inancındayız. Söz konusu genelgenin, belediyelerimizin görevlerini yapması yönünde bazı engeller oluşturabileceği kanaatindeyiz. Bu hususta, ilgili kurumlarla irtibat kurarak belli maddelerin açıklığa kavuşturulmasını talep edeceğiz” denildi.

CUMHURBAŞKANI’NDAN RANDEVU TALEBİ

Açıklamada, bu gibi belirsizliklerin giderilmesi ve belediyelerin birikmiş tüm diğer sorunlarının değerlendirilmesi adına Cumhurbaşkanı ile 11 Eylül 2019 tarihinde 30 Büyükşehir Belediye Başkanı ile yapılan toplantısının bir benzerinin en kısa sürede yapılması talebinde bulunuldu.

“BELEDİYELERİN GELİRLERİNİ EL KOYMA ANLAMINA GELİYOR”

Turizmde yaşanan sorunlara da değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

* Türkiye'nin turizm gelirini artırmak ve bu gelirin ülkemizin tüm illerinde adil bir şekilde dağılması için Türkiye'nin yeni bir turizm politikası oluşturulması ve uygulanması gerektiğini savunuyoruz.

*Turizmin sadece başkanları olduğumuz büyükşehirlerde değil, Anadolu'nun ve Trakya'nın birbirinden değerli tüm il ve ilçelerinde yaygınlaşması için tüm ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışmayı ve tecrübelerimizi aktarabilmeyi istiyoruz.

*Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından meclise gönderilen Turizm Teşvik Kanunu Taslağı, meclis ihtisas komisyonundan geçmiştir.

* Taslağa göre belediye sınırları içinde bulunan yeme-içme, eğlence, günübirlik mesire alanları ile konaklama tesisleri ve plajlar dahil turizmle ilgili alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tasarruf ve denetimine bırakılacaktır. Bu yaklaşımın belediyelerin gelirlerine el koyma anlamını taşıdığı ve işlemeyeceği ortadadır.

“TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN…”

Açıklamada “Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal krizlere rağmen 11 büyükşehir belediye başkanı olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm engellemelere karşın umudu çoğaltarak vatandaşlarımızın derdine derman olacağız. Bu buluşmamız vesilesiyle tüm vatandaşlarımızın yaklaşmakta olan mübarek kurban bayramını kutluyoruz” denildi.