CHP’li belediye atıl fabrikayı satın aldı: 500 kişiye istihdam sağlayacak

CHP'li Kırşehir Belediyesi, 10 yıldır atıl durumda olan boya fabrikasını satın aldı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte et entegre, süt ve tarım işleme-paketleme tesisi yapacaklarını söyleyen Başkan Selahattin Ekicioğlu, 500 kişiye iş imkanı sağlayacakları bilgisini de verdi.

İsmail AKDUMAN

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Çayağzı Köyü sınırları içerisinde, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde 200 dönüm ticari alan üzerinde kurulu olan ve bir dönem boya üretimi yaptıktan sonra sahibinin iflas etmesi üzerine 10 yıldır atıl durumda kalan fabrikayı, CHP’li Kırşehir Belediyesi 20 milyon lira vererek satın aldı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, fabrikayı en kısa sürede faaliyete geçireceklerini belirterek, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 30 milyon liralık yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.

15 BİN ÇİFTÇİ FAYDALANACAK

Atıl durumdaki fabrikada et entegre, süt ve tarım ürünleri işleme, paketleme tesisleri kuracaklarını dile getiren Ekicioğlu, “Şehrimiz tarım ve hayvancılık şehri. Hem tarım hem de hayvancılıkla ilgili istihdamı sağlayacak, üretimi teşvik edecek yatırımlar yapıyoruz. Kırşehir yerel yönetimi olarak Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu konuda Türkiye’deki bütün yerel yönetimlerin de üretimden düşmüş bir ülkeyi tekrar ayağa kaldırmanın yönteminin de üretimden geçtiğini biliyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında da devlet eliyle yapılan yatırımlarla ülkenin geliştiğini, büyüdüğünü, sanayileştiğini ve üretim kültürü aşılandığını hepimiz biliyoruz. Biz de bu yolda atıl durumda olan ve Türkiye ekonomisine kazandırılması gereken sanayi kuruluşlarını tekrar faaliyete geçirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Fabrikada yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlamış olmayacağız. Ayrıca bölgemizde 10-15 bin çiftçimize dokunacağız. Bu proje çiftçilerin de üretime teşvik edecek ve çiftçilere destek amaçlı kurduğumuz bu projeyle Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

ÜRETİCİDEN ALINACAK, HALKA UCUZ SATILACAK

Toplam 200 dönümlük bir alanın 10 dönümünün kapalı olduğuna dikkat çeken Selahattin Ekicioğlu, “Bu tesislerde bölgemizin en fazla üretim kapasitesine sahip nohut, mercimek eleme ve paketleme tesislerini kuracağız. Et entegre tesislerimiz olacak. Burada ayrıca sucuk, pastırma, kavurma üretimi yapılacak. Yanında süt işleme tesisleri yer alacak. Özellikle damızlık hayvan üretimini teşvik edeceğiz. Böylece damızlık üretimi ile birlikte hayvan ithalatının da önüne geçeceğiz. Çiftçiden değerinde alarak tüketiciye ucuz ürün yetiştirmenin ve ulaştırmanın bir yöntemi bu. Bütün bunları da kooperatifler, et birliği, süt birliği gibi kurumlarla çalışarak bu tesisleri faaliyete geçireceğiz” diye konuştu.