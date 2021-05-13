CHP’li belediyeden dikkat çeken ‘köprü’ paylaşımı! Kısa sürede binlerce beğeni aldı

Tam kapanmada geçiş garantili köprü ve tüneller için iktidara yakın müteahhitlere Hazine'den 35 milyon 402 bin dolar ödenecek olmasına gerek muhalefet, gerekse vatandaşlar tepkilerini dile getirirken, CHP’li Lüleburgaz Belediyesi, yaptığı paylaşım ile dikkatleri çekti.

Belediye, sosyal medyan paylaştığı köprü fotoğrafının altına “Yılda 250 bin kişi geçiş garantili köprü yaptık. Bizi mahçup etmeyin” notunu yazdı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

4 MİLYON ARAÇ GEÇMİŞ GİBİ 35 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPILACAK

17 günlük tam kapanmada geçiş garantili köprü ve tüneller için Hazine'den 35 milyon 402 bin dolar daha çıkacak olması eleştiri konusu oluyor. Tam kapanma sürecinde Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Avrasya Tüneli’nden 4 milyonu aşkın araç geçmiş gibi, müteahhitlere ödeme yapılacak. Hazine, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 6 milyon 885 bin, Osmangazi Köprüsü için 23 milyon 800 bin ve Avrasya Tüneli için 4 milyon 717 bin dolar ödeyecek.