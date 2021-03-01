CHP’li belediyeler Elazığ’a okul yapacak

2019’da Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve eğitim veremez hale gelen okulların yıkılması sonrasında kentteki okul sorununu çözmek adına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un talebi üzerine CHP'li İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri kente okul yapma kararı aldı.

Gürsel Erol, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıracağı okula İzmir'de PKK'lı teröristlerin saldırısını önleyen ve çıkan çatışmadan şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in isminin verileceğini kaydetti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Erol, şunları söyledi:

– 24 Ocak 2020'de ilimizde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde ağır hasar gören birçok okul yıkılmıştı. Devletimiz öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için okul yapımına başlamış ve bazı okulları da hazır hale getirmiştir. Ancak yapılan çalışmalara rağmen deprem sonrasında kentimizdeki okul sorunu hâlâ devam etmektedir.

– İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda, öğrencilerimizin eğitim hayatlarında sorun yaşamamaları, evlatlarımızın mağdur olmamaları ve depremin ilimizdeki eğitim, öğretim üzerinde yarattığı olumsuz etkileri giderebilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyemiz Valiliğimizin uygun göreceği yerde tam donanımlı bir okul yapma kararı almıştır.

OKULA ŞEHİT FETHİ SEKİN’İN İSMİ VERİLECEK

– Yine İzmir Büyükşehir Belediyemiz de Valiliğimizin uygun göreceği bir yere İzmir’de PKK terör örgütünün saldırısını önleyen ve çıkan çatışmada şehit düşen kahraman polisimiz Fethi Sekin’in de anısını yaşatmak için şehidimizin adına okul yaptırmak için olur beklemektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e kentimize böylesine anlamlı katkı yapacakları için teşekkür ediyorum.