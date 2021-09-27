CHP’li belediyenin basın sorumlusu gözaltına alındı

Rize'nin Fındıklı ilçe belediyesinin Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu olarak görev yapan ve aynı zamanda EMEP (Emek Partisi) ilçe yönetiminde bulunan Gökmen Turna, Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

İsmail AKDUMAN

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CHP’li Fındıklı Belediyesi’nin Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu ve EMEP ilçe yöneticisi olan Gökmen Turna, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilerek başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

İlçede bulunmadığı bir dönemde çağrıldığı ifadeye gidemeyen Turna, Fındıklı’ya dönünce polis merkezine giderek ifade vermek istedi. Burada gözaltına alınan Gökmen Turna, ifadesi alındıktan sonra Pazar Adliyesi’ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Turna, paylaşımların kendisine ait olmadığını ifadesinde belirtti. Turna, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ise, Gökmen Turna’yı yurt dışı yasağı ve adli kontrol uygulayarak serbest bıraktı.