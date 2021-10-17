CHP’li Belediyenin ‘Halk Market’inden ihtiyaç sahibi 9 bin hane yararlandı

CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine, ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağladığı, paranın ve kredi kartının geçmediği Halk Market'ten 6 yılda 9 bin hane faydalandı. 17 Ekim'in Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'nde açıklama yapan Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ekonomik krizin gün geçtikçe daha da derinleştiğini, artan döviz kurunun alım gücünü düşürdüğünü, açlık ve yoksulluğu ise artırdığını söyledi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin para ve kredi kartı geçmeyen marketi olarak bilinen ve Türkiye’ye örnek olan sosyal yardım modeli ‘Halk Market’ 6 yaşında. ‘Yoksullukla Mücadele Günü’ olan 17 Ekim 2015 tarihinde açılan Halk Market'ten bugüne kadar yaklaşık 9 bin hane faydalandı.

GELİR DAĞILIMINDA ADALET YOK

Halk Market, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile ‘Yoksullukla Mücadele Günü’ olan 17 Ekim 2015'de açıldı. Halk Market, bugüne kadar 3 milyon 475 bin 819 kredilik yardım yaptı. 6 yılda 9 bin ailenin yardımına koşan Halk Market, salgında da ihtiyaç sahibi vatandaşların ve esnafın yanında olmayı sürdürdü. Dünya Yoksulluk Günü ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yoksulluğun temel sebebinin gelir dağılımındaki adaletsizliklerden kaynaklandığına dikkat çekti. Yükselen döviz kurlarının alım gücünü düşürdüğünü vurgulayan Başkan Kurt, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin derdine derman olmayı sürdüreceğiz” dedi.

PARA DA, KREDİ KARTI DA GEÇMİYOR

Paranın ve kredi kartının geçmediği market olarak bilinen Halk Market, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine, ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağladığı sosyal yardım modeli. Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği (SODEM) tarafından 2018 yılında yapılan yarışmada “En iyi Sosyal Proje” olarak seçilen Halk Market’te, belediyeye bağış olarak verilen gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddelerini niteliklerine uygun koşullarda depolanarak, ihtiyaç sahiplerinin yararlanması sağlanıyor. Odunpazarı Belediyesi’nin geliştirdiği ve Türkiye’ye örnek olan Halk Market’ten ihtiyaç sahibi vatandaşlar, verilen Halk Kart ile alışverişlerini yapabiliyor. Salgın döneminde de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdüren Halk Market, sokak kısıtlamaları ve yasaklar nedeniyle zor günler geçiren esnafında yardımına koştu. 5 ay boyunca 1760 esnafın faydalandığı Halk Market, son olarak emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT'lilere yardım eli uzattı. 150 EYT mağduru aile ihtiyaçları doğrultusunda Halk Market'ten faydalanmaya başladı.

ARTAN DÖVİZ KURU ALIM GÜCÜNÜ AZALTIYOR

17 Ekim’in Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olduğunu söyleyen Başkan Kurt, bugünün aynı zamanda Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal yardım modeli olan ‘Halk Market’in kuruluş günü de olduğunu vurguladı. Açıklamasında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 27 Eylül'de yayınladığı Eylül 2021 açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Başkan Kurt, hesaplanan bu tutarların ‘insana yakışır yaşam koşulları’ için haneye girmesi gereken en düşük geliri ortaya koyduğunu belirtti. Türk İş'in eylül ayı rakamlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 3.049 TL olduğunu söyleyen Başkan Kurt, gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 9.931,59 TL olduğuna dikkat çekti. Ekonomik krizin gün geçtikçe daha da derinleştiğinin altını çizen Başkan Kurt, artan döviz kurunun alım gücünü düşürdüğünü, açlık ve yoksulluğu ise artırdığını kaydetti. Yoksulluğun temel sebebinin gelir dağılımındaki adaletsizliklerden kaynaklandığını ifade eden Başkan Kazım Kurt, “Başta fırsat eşitliği olmak üzere her türlü eşitliğin sağlandığı yurttaş temelli yaklaşım yoksullukla mücadelenin en temel faktörü olacaktır. Ülkemizdeki yoksulluğun en büyük nedenlerinden birisi de yolsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir taraf yolsuzluklar ile servetine servet katarken, eşit yurttaş esaslı dağılması gereken kaynaklar sadece yandaşlara akmakta, azınlık zengin olurken, büyük çoğunluk yoksulluğa mahrum bırakılmaktadır” diye konuştu.

DERMAN OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Odunpazarı Belediyesi olarak derman belediyecilik yapmaya ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Kurt, dayanışma çağrısı da yaptı. Halk Market’in ‘Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli’ düsturu ile hareket ettiğine dikkat çeken Başkan Kurt, “Daha çok ihtiyaç sahibi hemşehrimizin yardımına koşabilmemiz için, duyarlı iş insanlarının, esnafımızın, hemşehrimizin Halk Market’e bağışta bulunmaları gerekiyor. Unutmayalım zor günler dayanışma ile omuz omuza vererek geçer” ifadelerini kullandı.