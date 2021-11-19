CHP’li belediyenin ikinci sulama göleti de elinden alındı

CHP'li Antalya Kumluca ilçe Belediyesi'nin daha önce elinden alınıp MHP'li belediyeye verilen tarımsal sulama göleti Adrasan Göleti'nden sonra şimdi de Toptaş Göleti elinden alındı.

İsmail AKIN

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Antalya'ın CHP'li Kumluca ilçesinde Toptaş, Güzören, Erentepe, İncircik mahallerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşıladığı işletmesi Kumluca Belediyesi'ne ait olan Toptaş Göleti ve Sulama Tesisi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir ilçedeki kooperatife devredildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşeri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, Kumluca Belediyesi'ne gönderdiği yazıda;

“Genel Müdürlüğümüzce Antalya ili, Kumluca İlçesi, Toptaş Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilmiş olan Toptaş Göleti ve Sulama Tesisi’nin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun 04.08.2015 tarihli Bakanlık Olur'u ile Kumluca Belediyesi'ne devri, 01.11.2021 tarihli Bakanlık Makamı Olur'u ile iptal edilmiştir. Söz konusu tesisin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun 01.11.2021 tarihli ve 1691348 sayılı olur ile Batı Antalya Sulama Birliği’ne devir edilmiştir'' denildi.

“ÜRETİCİYİ, ÇİFTÇİYİ Mİ CEZALANDIRMAK İSTİYORSUNUZ”

Olayın ardından açıklamada bulunan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Kumluca'da Toptaş Mahallesi’nde bulunan “Toptaş Göleti ve Sulama Tesisi”nin işletme,bakım ve yönetim sorumluluğu AKP'li belediye zamanında 04.08.2015 tarihli verilen yetki, CHP'li belediyeden 01.11.2021 tarihli Bakanlık kararı ile geri alınarak başka bir ilçede bulunan Batı Antalya Sulama Birliği Başkanlığı'na devrediliyor.

Beyler, siz böyle yaparak CHP'li belediyeyi mi yoksa daha kolay ve daha hızlı hizmet alan Kumlucalı üreticiyi, çiftçiyi mi cezalandırmak istiyorsunuz? Çok ayıp, çok yazık. Kumluca halkına haksızlık.” diyerek tepki gösterdi.

“ÇİFTÇİLERİMİZ BU SUDAN HAYAT BULMAKTADIR”

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Toptaş Göletimiz zamanında Kumluca'daki çiftçilerin tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılayabilmek için DSİ tarafından buradaki Toptaş Göleti yapılmıştır.

Kumluca Belediyesi burayı yönetsin, işletsin diye 2015 yılında devredilmiştir. Ve bölgemizdeki Güzören mahallemiz, Toptaş mahallemiz, Erentepe mahallemiz, İncircik mahallemizdeki, bölgemizdeki tüm çiftçilerimiz buradaki göletten bir şekilde tarımsal su ihtiyaçlarını karşılamıştır, ta ki bugüne kadar. Günümüze geldiğimizde artık sudan sebeplerle elimize bir yazı tutuşturuldu.

Toptaş Göleti'nin işletmesi Kumluca belediyemizden alınmıştır. Bu saatten sonra buradaki çiftçilerimizin, buradaki yöre halkımızın uğrayacak oldukları mağduriyet katlanarak büyüyecektir. Aslında çiftçilerimiz can çekişmektedir. Aslında buradaki çiftçilerimiz bu sudan hayat bulmaktadır.”

“AĞAÇLARIMIZ VE SERALAR KURUYACAKTIR”

Bugünden itibaren bu işletme başka bir ilçenin kooperatifine devredilmiştir” diyen Köleoğlu; “Buradaki bakanlık oluruyla devredilen Toptaş Göleti şu saatten sonra çiftçilere mağduriyet yaratacaktır. Bu bölgedeki insanlarımız artık su kavgası verecektir. Oradaki insanlar sebzelerini, meyvelerini, ağaçlarını sulayamadıkları zaman ağaçlarımız ve seralar kuruyacaktır. Burada mağduriyet olacaktır.

Zaten ekonomisi zor şartlarda ilerleyen bir bölgedeyiz, çiftçiyiz. Bir de üzerine böyle bir şekilde Kumluca Belediyesi'nin elinden alınan Toptaş Göleti büyük bir mağduriyete sebep olmaktadır. Bu kararın bugün itibariyle tekrar bu yapılan olaydan geri dönülmesini biz buradaki çiftçiler olarak istiyoruz.

Biz buradaki mağduriyetin giderilmesi için ilgili makamlıklar, ilgili bakanlıklarca tekrar geri döndürülmesini istiyoruz. Biz buradaki çiftçiler olarak ülke ekonomisine katkı koymak için, biz de varız diyebilmek için bizim yaşamamız gerekiyor. Bizim yaşamamız için Toptaş Göleti'ni geri vermeniz gerekiyor'' ifadesini kullandı.

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