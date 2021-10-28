CHP’li belediyenin sosyal tesisleri icrayla yarı fiyatına satıldı

Samsun'un CHP'li Atakum ilçe belediyesine ait taşınmazlar ve sosyal tesisler AKP döneminden kalan borçları ödeyemediği için icra dairesi tarafından satışa sunuldu. 2017 yılında dönemin AKP'li Belediye Başkanı İsak Taşçı tarafından yaptırılan Atakum Seyir Terasının piyasa değeri 7 milyon 849 bin lira olarak belirlenmesine rağmen icra yoluyla 3 milyon 900 bin liraya satıldı.

İsmail AKDUMAN

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31 Mart seçimlerinden sonra AKP’den görevi devralan CHP’li Cemil Deveci, eski dönemden kalan borçlar nedeniyle zor durumda kaldı. Belediyeden alacaklı olan kurum ve kişiler icraya başvurunca, belediyenin sosyal tesislerden çay ocağına, Başkan Deveci’nin makam aracından makam odasına kadar her şey icralık oldu.

İcralık olan belediye malları ise icradan teker teker satışa sunuldu. AKP’li İsak Taşçı döneminde 2017 yılında yapılan Atakum Seyir Terası, AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle yarı fiyatına satıldı.

ALMAK İSTEDİK AMA BAŞARILI OLAMADIK

Önceki dönemde belediyeye temizlik hizmeti veren şirkete olan borçtan dolayı satışa çıkarılan ve piyasa değeri 7 milyon 849 bin lira olarak tespit edilen Seyir Terası, Samsun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu’nda satışa sunuldu. İstanbul’da faaliyet gösteren bir işadamı tesisleri 3 milyon 900 bin lira vererek satın aldı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 3 yada 4 kişi ile bir grup oluşturarak tesisi almak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını söyleyerek, “Elimizden gelen bir şey yok. Tesisin arazi değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin lira değerinde. Tesis, yapım aşamasında 6 şirketten 14 bin ton inşaat malzemesi alınarak inşa edilmiş. Bu tesisi yapmaya kalksanız 15 milyon liraya mal olur. 3 ya da 4 kişi ile konuştuk bir grup olarak almayı düşündük ancak olmadı” dedi.

AFİŞ ASARAK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Cemil Deveci tesislerin satışa çıkarılmasının ardından, Seyir Terasının duvarına “Atakum Belediyesi’nin personel yemekhanesi, corona virüsü hastalarına ulaştırılan yemeklerin ve adet olduğu üzere cenaze evi ile konuklarına ikram edilen yemeklerin yapıldığı, aşçılık kursu öğrencilerinin eğitim gördüğü, halka ikram edilen yemek bedelleri belediye meclis kararı ile tespit edilmiş olan bu sosyal tesis icra mahkemesi kararı ile satılıyor. Bir tesisin kamu hizmet kurumu olması için daha ne gerekecek?” yazılı afiş asarak tepki göstermişti.

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