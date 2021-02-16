CHP’li Berberoğlu, 8 ay sonra Meclis’te

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun, MİT TIR’ları davasında aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası 4 Haziran 2020’de TBMM Genel Kurul’da okunması ile milletvekilliği düşürüldü. Berberoğlu, süreç içinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. AYM, başvuruyu görüşerek hak ihlali kararı vererek, yeniden yargılama kararı verdi. Ancak İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetti.

Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazdan sonuç alınamayınca Berberoğlu, AYM’ye ikinci kez bireysel başvuruda bulundu. AYM, Berberoğlu’nun yaptığı ikinci bireysel başvuru için de hak ihlali kararı verdi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bu kez AYM kararına uyulması yönünde karar verdi.

Mahkemenin ‘yeniden yargılama ve infazın durdurulması’ kararı 11 Şubatta Genel Kurulun bilgisine sunulurken Berberoğlu, yeniden milletvekili olmaya hak kazandı. (DHA)