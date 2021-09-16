CHP’li Bülbül: Otoyolda peşkeşe neden ısrar ediyorsunuz?

Aydın Denizli otobanının yap işlet devret modeli ile araç garantili yandaş şirketlere peşkeş çekildiğini söyleyen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidara iki soru yöneltti: “Otoyolda peşkeşe neden ısrar ediyorsunuz? Güzergah değiştirilerek kimin arazileri kurtarılıyor?”

Latif SANSÜR

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İzmir Aydın otobanının genel bütçe ile yapıldığını söyleyen CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, “Aydın Denizli otobanı da genel bütçe ile yapılsın” diyerek, “AKP iktidarı yap işlet soy modeli ile Aydın Denizli otobanı ihalesini 9 kez yaptı. Sonunda araç garantisi karşılığı yandaş şirketlere peşkeş çekti! Sözleşme gereği Aydın Kuyucak Denizli arası günlük 37 bin araç geçecekmiş! Yol 70 TL olacak, Euro artınca bu rakamda artacak. Karayolları ise 25 bin araç geçecek diyor. İktidarın yandaş şirketlerine farkı kim ödeyecek. Geçse de, geçmese de vergi veren vatandaş ödeyecek! Hem de yıllarca” şeklinde konuştu, Zafer Havaalanı ile Balıkesir Havaalanı örneklerini verdi.

“NEDEN DEVLET BÜTÇESİ İLE YAPILMIYOR?”

İktidarın bir çok projede yaptığı gibi Aydın Denizli otoyolunu da yandaş şirketlere peşkeş çektiğini söyleyen Bülbül, “Rahmetli Turgut Özal nasıl genel bütçe ile İzmir Aydın otoyolunu yapmışsa, Aydın Denizli otoyolunu devlet yapsın. Şirketlere yıllarca vatandaşın vergi parasını peşkeş çekmeyin diyoruz! Sağlık Bakanı açıkladı ‘Şehir Hastaneleri artık yap işlet soy modeli ile yapılmayacak. Hasta garantili hastane yerine devlet yapacak' dedi. Yanlıştan dönüldü. Niye otoyolda peşkeşe ısrar ediyorsunuz? Kimlere milletin vergilerini yıllarca peşkeş çekeceksiniz? AKP'li vekillere soruyorum? Aydın Denizli otoyolunu araç garantili yandaş şirketlere peşkeş çekeceğinize devlet genel bütçesi ile yaptırmıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“KİMİN ARAZİLERİ KURTARILIYOR?”

Bülbül, Dalama, Yenipazar, Donduran, Nazilli Piribey, Kuyucak ve Buharkent'te defalarca güzergah değişikliği yapılmasının nedenini sordu. AKP'nin Aydın milletvekillerine seslenen Bülbül, “Niye değişiklik yapılmasına ses çıkartmıyorsunuz? Neden güzergahlar defalarca değiştiriliyor? Kimin arazisi kurtarılıyor? Vatandaşın birinci derecede tarım arazilerini yok edilmesini nasıl rıza gösteriyorsunuz? Aydınlı Çiftçinin yakarışlarını duymuyor musunuz” ifadelerini kullanarak CHP olarak bu peşkeşlerin hesabını mutlaka soracaklarını sözlerine ekledi.