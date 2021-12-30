CHP’li Bülbül’den ‘Akın Gürlek açıklaması’: İktidarın yeni Zekeriya Öz’ü…

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesini kabul eden İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Akın Gürlek için “İktidarın yeni Zekeriya Öz’ü” ifadesini kullandı.

Latif SANSÜR

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bazı İBB çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan DİAYDER iddianamesini kabul eden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Akın Gürlek'e tepki gösterdi. Bülbül, Tiwitter hesabından yaptığı paylaşımda iddianamenin kabul edilmesini “Kumpas davası” olarak nitelendirdi.

“YARGI SİYASALLAŞTI, İKTİDARIN SOPASI YAPILDI”

Bülbül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “İktidarın yeni Zekeriya Öz'ü olan, Sözcü, Canan Kaftancıoğlu, Demirtaş, ÇHD, Enis Berberoğlu davalarına bakan, AYM kararını tanımayan hakim Akın Gürlek şimdi İBB'ye yönelik Kumpas davası olan DİAYDER iddianamesini kabul etti. Yargıyı siyasallaştırıp, iktidarın sopası yaptınız!”

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