CHP’li Çakırözer: Borçları erteleyelim, işsize, esnafa nakit desteği verelim

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM'de tam kapanmadan etkilenecek esnaf ve vatandaşlara ekonomik destek paketi istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda çağrıda bulunan Çakırözer, “Geç ve eksik de olsa sonunda kapanma kararı alındı. Bu akşam itibarıyla üç hafta boyunca kapanacağız ama bu kapanmadan etkilenecek milyonlarca yurttaşımız ortada, çaresiz bir biçimde bizlerden derman bekliyor” dedi.

TUHAFİYECİLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Eskişehir'de pandemide iş yapamayan kahvecinin, lokantacının müzisyenin yaşadığı sorunları Meclis kürsüsünden sıralayan Çakırözer, şöyle konuştu:

– Eskişehir'imizin en işlek alışveriş mekânından biri Yunus Emre Çarşı'mızdır. Dar gelirlinin kendisi için, çocuğu için alışveriş yaptığı bu mekân. Gördüğünüz gibi, spor kıyafeti, bayramlık, damatlık hep buradan alınır. Çarşı esnafı heyecanla bu bayramı bekledi; borç aldı, kredi çekti ve gördüğünüz gibi reyonları doldurdu ama şimdi kapanma kararı çıktı ve bütün mallar ellerinde kaldı. Hepsi kara kara düşünüyor. Borçlar faizle büyüyor, çeklerin vadesi geliyor. ‘Dükkânımı yakacağım' diyen mi dersiniz ‘Vilayet Meydanı'na çıkacağım' diyen mi? Ülke kapanıyor ama Türkiye'nin dört bir yanında on binlerce tuhafiyeci esnafı kara kara düşünüyor.

ONBİNLERCE LOKANTACI, PİDECİ İFLASIN EŞİĞİNDE

– Konyalım Pidecisi vardır. Üç ay önce ziyaret ettim. Sahibi Ecevit Döngel, pandemide destek alamamaktan, borçları, kirayı ödeyememekten şikâyetçiydi. Bugün artık dükkanı kapalı, 5 çalışanıysa işsiz. Bir buçuk yılda sadece bin lira vermişler. Türkiye'de on binlerce lokantacı, pideci aynı Ecevit kardeşimiz gibi iflasın eşiğinde. Konyalım'ın yan komşusu Nasrettin Hoca Kundura, Emek'in eski esnaflarından, iki aydır kirasını ödeyemiyor. Şimdi bu ayı nasıl döndürecek, kara kara düşünüyor.

– Şirintepe Mahallemizin uğrak yeri Öz Televole Kıraathanesi, aylardır kahve kapalı, işletmecisi Sinan Yıldız dertli, ‘Üç kuruş emekli maaşım olmasa şu anda ailecek aç kalmıştık.' diyor. Türkiye'de on binlerce kahveci, ocakçı aylardır işsiz. Şimdi ülke kapanırken onlar daha da kaygılı, onlara destek sağlamadan bu Meclisi kapatamayız.

İCRALARA, HACİZLERE SON VERİN

– Esnafımız on yıllardır devletine vergi öder ama şimdi siz bu insanlara on iki ay bakamadınız. Bakamadığınız gibi icra tebligatları göndermeye başladınız. İşte bunlardan birinin belgesi. Bakın, insanlar açlıkla, yoksullukla boğuşurken siz dükkanlara, iş yerlerine bu icra tebligatlarını gönderiyorsunuz, bundan daha ayıplı, daha vicdansızca bir şey olamaz. Bu icralara, hacizlere derhâl son verilmelidir.

SİMİT SATAN, AYAKKABI BOYAYAN NE YAPACAK?

– Müzisyenler tam on dört aydır mesleğini yapamıyor. Binlerce müzisyenimiz, ses sanatçımız aylardır işsiz. Gündelik çalışan bu insanlar yevmiyesiz kalınca nasıl yaşayacak? Sokakta limon satarak, simit satarak, ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan yüz binler ne yapacak? Kimse bilmiyor, bilmediği gibi kimsenin umurunda da değil.

– Eskişehir'de belediyelerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırsever hemşerilerimizin desteğiyle belediyelerimiz yapıyor. Bakın, sadece Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz şehrimizde 176.655 eve erzak, gıda ve sıcak aş dağıtmış, 46 bin aileye gıda kolisi göndermiş. Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerimiz binlerce esnafımıza yardım çekleri, halk market kartları dağıttı hem de bütün bunları baskılara, bütçe kesintilerine rağmen yaptılar ve yapmaya da kararlılar.

EMEKLİYE 100 LİRA, YANDAŞA 1 MİLYAR

– Geçmediğimiz yoldan, köprüden; uçmadığımız havaalanından bu kapanma döneminde bile onlar en az 1 milyar lira kazanacak” dedi. Çakırözer, emeklilere yapılan 100 liralık zammın yetersiz olduğunu söyleyerek, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı talepleri sonucu uygulamaya konulan bayram ikramiyeleri üç yıldır yerinde sayıyordu. Şimdi nihayet bu bayramda sadece 100 lira, evet, 100 lira artırdılar, 1.100 lira ödenecek. Peki ama yeter mi? İşte gerçekler, iki yıllık enflasyon oranında artsa 1.560 lira olacaktı; asgari ücret zammı kadar artsa 1.762 lira olacaktı; hele hele müteahhitlere yol, köprü, tünel geçişlerinde verilen dolar kurundaki artış verilse 2.070 lira olacaktı bu ikramiye. Verirler mi? Vermezler.