CHP’li Çakırözer: Esnaf satamıyor, vatandaş alışveriş yapamıyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bayram öncesinde esnafın nabzını tuttu, alışverişe çıkan yurttaşları dinledi. Odunpazarı bölgesinde Sıcaksular esnafını ziyaret eden Çakırözer, Yunusemre Halk Çarşısı'nı gezdi.

PAHALILIK TEZGAHLARI VURDU

Eskişehir'de esnafın da, vatandaşların bayrama buruk girdiğini dile getiren Çakırözer, “Geçtiğimiz bayram sokağa çıkma yasağı nedeniyle esnafımız iş yapamadı. Bayramlıklar depolarda kaldı. Esnaf heyecanla bayramı beklerken şimdi de pahalılık nedeniyle tezgahlara uğrayan yok. İğneden, ipliğe zam var! Esnafımız satış yapamıyor, anneler, babalar, babaanneler, dedeler de yavrularına, torunlarına bayramlık alamıyor” dedi.

YENİSİNİ ALAMAYAN, TAMİR ETTİRİYOR

Sıcaksular esnafında ayakkabı tamircilerini dinleyen Çakırözer, “Artık yurttaşın alım gücü kalmadı. Vatandaşlar artık yeni ayakkabı alamadığı için ayakkabılarını tamir ettiriyor. Çünkü vatandaşın yeni bir ayakkabı alacak gücü yok” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR!

Türkiye'nin bunu hak etmediğini söyleyen Çakırözer, “Esnafımız iki yıl boyunca iş yapamadı. Bir tarafta üç beş maaş alan bürokratlar, diğer tarafta siftahsız dükkanını kapatmak zorunda bırakılan esnafımız, bayram alışverişini yapamayan vatandaşlarımız. Ülkemiz, hemşerilerimiz bunu hak etmiyor. Vatandaş bayramı huzur ve refah için de karşılamak istiyor” açıklamalarında bulundu.