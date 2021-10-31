CHP’li Çakırözer: Taliban’a kırmızı halı sermek yerine, askerlerimiz için çalışan Afganları kurtarın

Yaklaşık 20 yıldır Türkiye için görev yapan 150'ye yakın Afganın Kabil’de bırakıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Ankara’da Taliban kırmızı halı ile karşılanırken, Afganistan’da kendi birliklerimiz için hizmet eden Afgan tercümanların kaderine terk edilmesi, sahipsiz bırakılması kabul edilemez” dedi.

Kemal ATLAN

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Afganistan'da Taliban yönetiminin ülkeyi ele geçirmesinin ardından bazı Afgan vatandaşlar ülkeden kaçmaya çalışırken, bazı ülkeler de kendi vatandaş ve personelleri için tahliye süreci başlatmıştı.

Afganistan’da Türk birlikleri için görev yapan yerel sivil çalışanların durumu Meclis gündemine taşındı. TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Afganistan'a TSK için görev yapan Afgan tercümanların Türkiye'ye dönme taleplerinin karşılıksız bırakıldığı iddialarını Meclis’e sordu.

“TALİBAN'A KIRMIZI HALI, AFGAN TERCÜMANLARA YARDIM YOK”

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Çakırözer, “Ankara'da Taliban yönetimi için kırmızı halı serilirken 2001 yılından beri Afganistan'da görev yapan silahlı kuvvetler birlikleriyle birlikte çalışan yaklaşık 150 yerel tercüman sahipsiz bırakıldığını” söyleyerek, iddiaların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“YILLARCA HİZMET VERDİLER”

Çakırözer, Afgan tercümanların yardım çağrılarına karşılık verilmemesi iddialarına dikkat çekerek “Büyükelçiliğimize yardım istemek için koşan Afgan tercümanlara hakaret edildiği iddiaları hepimizi üzmekte. Ne olursa olsun orada bizim askerlerimizin iyiliği, huzuru, güveni için görev yapan bu insanların yaşadığı korku ve büyük kaygılar karşısında Ankara'nın sessizliği insani de, vicdani de değildir. Meclis kürsüsünden bu konuda iktidara bir an önce adım atması çağrısında bulunmak isterim. Tüm ülkeler kendilerine Afganistan'da yardım eden tercümanlarını ve diğer Afganları Afganistan'dan kurtarmaya çalışırken Türkiye’nin hiçbir şey yapmadan beklemesi doğru değildir. Bir an önce bu insanları Taliban'ın zulmünden kurtarmamız gerekir” şeklinde konuştu.

“KIRMIZI HALIYLA KARŞILANMASI DOĞRU DEĞİL”

Taliban'ın geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri hatırlatan Çakırözer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hem kendi ülkemizin, hem de Birleşmiş Milletlerin teröre destek verdiği için yaptırım uyguladığı şahısların Türkiye’de kırmızı halıyla, bakan protokolüyle karşılanması doğru değildir. Afganistan'da insanları asarak meydanlarda sergileyen, kadınlara, gazetecilere, etnik gruplara yeniden baskı uygulayan, kız çocuklarının eğitime erişimini, kadınların toplumsal hayata erişimini engelleyen, terörle, uyuşturucuyla ve yasa dışı göçle mücadele için hiçbir somut adım atmayan Taliban yönetiminin Ankara'da el üstünde tutulması bu anlayışı meşrulaştırmaktan başka bir amaca hizmet etmez. Bu düşünceler sadece benim düşüncelerim değil, inanıyorum ki dünyanın dört bir yanında ama özellikle Afganistan'dan milyonlarca kadının, kız çocuğunun, baskı altındaki aydınların talebidir.”

“KAÇ KİŞİ TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEDİ?”

Çakırözer, Afgan tercümanların durumuna ilişkin TBMM'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi de verdi. Çakırözer verdiği önergede şu sorulara yanıt istedi:

* Son 20 yıl içinde Afganistan'da Türk askeri ve sivil kurumlarında hizmet vermiş Afgan sayısı kaçtır? Bu insanlardan kaçı Türkiye'ye gelmek istemiştir?

* Afganistan'da TSK için çalışmış tercümanların Türkiye'den yardım istediği iddiaları doğru mudur? Doğru ise, bu yardım talepleri sonrasında Türkiye'nin bir girişimi olmuş mudur?

* Uzun yıllar oradaki Türk kurumlarına hizmet etmiş bu insanların güvenliklerinin sağlanması yönünde Türkiye nasıl bir çalışma yürütmektedir?

* Türkiye'nin göçmen politikası belirlenirken, bulundukları ülkelerdeki Türk kurumlarında hizmet veren bu insanlar için özel bir politika ya da çalışma düşünülmekte midir?

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