CHP’li Çakırözer: Tek gündem var; hayat pahalılığı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Tek gündem var; hayat pahalılığı, mutfaktaki yangın. Elimde bir rakam var. 203 milyar 860 milyon dolar, bizim bütçe durduğu yerde 138 milyar 643 milyona düşmüş" dedi.

Kemal ATLAN

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP’li Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yeni CHP üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Milletvekili Çakırözer, vatandaşların gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu açıkladı.

“MERSİN MİTİNGİNDE EN AZ 100 BİN KİŞİ VARDI”

Başkan Ataç, toplantıda yaptığı konuşmada, CHP'nin iktidara adım adım yürüdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“Mersin mitingine katıldık, en az 100 bin kişi vardı. Onlar 20 bin zannetsinler. İktidar, güneşte eriyen bir buz kalıbı gibi. İftiralarla, yalanla yerlerinde kalmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz onlara dersini verecek. Artık biz iktidara yürüyoruz, ayak seslerimiz duyulmaya başladı. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği'nde çok ciddi bir değişim oldu.

Adım adım değişiyor her şey. Ülkede ekonomi çok kötü bir noktaya gidiyor. Düzelsin dedikçe vatandaşımız daha da darboğaza giriyor. Bugün bizler yeni üyelerimiz ile bir aradayız. Hep birlikte çok çalışacağız ve bu güzel ülkeyi daha refah günlere ulaştıracağız. Mersin'deki mitingi canlı olarak görmeliydiniz.

Bence o mitingden sonra bazıları bavullarını hazırlıyorlardır. El birliği ile göndereceğiz onları. Mitingde istifa sloganları üzerine Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Biz onları sandıkla göndereceğiz' dedi. Buna inancımız tam.”

“TEK GÜNDEM VAR; MUTFAKTAKİ YANGIN”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise 20 yılda ekonominin çok kötü bir seviyeye geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Buraya Meclis'ten geliyorum. Bütçe görüşmeleri var. Tek gündem var; hayat pahalılığı, mutfaktaki yangın. Elimde bir rakam var. 203 milyar 860 milyon dolar, bizim bütçe durduğu yerde 138 milyar 643 milyona düşmüş. Bir beceriksizlik yüzünde 60 milyar dolar düşmüş. Cebimizden asgari ücretin karşılığını çalmışlar.

Diğer bir konu güvenlik. Yine şehitlerimiz var, Allah bir daha yaşatmasın diyoruz. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Ama bu iktidar 2002 yılında göreve geldiğinde, ülkemizde terör bitmişti.

Aradan 20 yıl geçtiğinde ekonomi nasıl kötüye gidiyorsa, güvenlik konusunda da maalesef her geçen gün Türkiye'nin bir yerinde, bir eve şehit ateşi düşüyor. Bunları düzelecek olan iktidar değil, sizlersiniz, bizleriz. Sorunun ne olduğunu biliyoruz, çareyi de biliyoruz. Bunu evlere anlatmamız lazım.”

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