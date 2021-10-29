CHP’li Çakırözer’den TBMM’de silahsızlanma çağrısı

Eskişehir iş dünyasının tanınan ailelerinden Abacı ailesinin 26 yaşındaki oğlu Batuhan Abacı'nın arkadaş kurşunu ile ölümü, Eskişehirlileri yasa boğarken, bireysel silahlanma meselesini de yeniden ülke gündemine getirdi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir'de geçen hafta 26 yaşındaki Batuhan Abacı beraber yemekte olduğu yakın arkadaşı tarafından ruhsatsız silahla öldürüldü.

Olaydan bir gün önce ise, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada öğrenci dolu okul servisine ateş açan bir kişi çocuğunu okula bırakıp evine dönen Elvan C.'yi yaraladı.

CHP'li Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Eskişehir'deki iki olayı Meclis gündemine taşıyarak, bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekti.

20 MİLYON SİLAH VAR!

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Çakırözer, her yıl yüzlerce yurttaşın bireysel silahlarla yaşamdan koparıldığını söyledi. Bireysel silahlanmadaki hızlı artışın önüne geçilmesi ve bireysel silahlanmanın yarattığı sonuçların araştırılması için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasını da isteyen Çakırözer, şöyle konuştu:

* Türkiye'de yüzde 80'i ruhsatsız olmak üzere 20 milyonunun üzerinde silah olduğu bilinmekte.

* Umut Vakfı raporuna göre, sadece 2020 yılında meydana gelen 3 bin 682 silahlı olayda 2 bin 40 kişi öldü, 3 bin 688 kişi yaralandı. Silahın şakası yok! Evdeki, arabadaki beldeki silah öldürür.

* Milletin vekilleri olarak bireysel silahlanmadaki bu kontrolsüz gidişe dur demeliyiz. Silahlanmayı zorlaştırıcı yasal düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeli, mevcut denetim mekanizmalarını mutlaka işler hâle getirmeliyiz.