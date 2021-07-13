CHP’li Çeviköz’den iktidara Afganistan çağrısı: Mehmetçiklerimizi ateşe atacak bu karardan geri adım atın

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Afganistan'da yaşanan güncel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklama endişeyle karşılanmıştır” dedi.

“TALİBAN TARAFINDAN ÜLKEMİZE YAPILAN UYARIYI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ”

Çeviköz, “Taliban sözcüsünün Türkiye’nin de kabul ettiği Doha Anlaşması uyarınca tüm yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilmesi gerektiğine vurgu yaparak Türkiye’nin, başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın güvenliğini üstlenme yönünde attığı adımları ‘menfur’ olarak nitelendirmiş ve ‘karar ihtiyatsız bir karar, egemenliğimizin, toprak bütünlüğümüzün ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı’ ifadelerinde bulunmuştur” dedi.

“Taliban tarafından ülkemize yönelik yapılan bu uyarıyı şiddetle reddettiğimizin altını çiziyoruz” diyen Çeviköz, “Bununla birlikte, uluslararası hukuk gereğince Türkiye'nin Afganistan'da kalmasının meşruiyetini sağlayan gerekçeler de ortadan kalkmıştır. Bu durumun Taliban tarafından ülkemize hatırlatılması maalesef iktidarın izlemiş olduğu yanlış dış politikanın yeni bir tezahürüdür” şeklinde konuştu.

“MEHMETÇİKLERİ ATEŞE ATACAK BU KARARDAN GERİ ADIM ATIN”

Çeviköz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Taliban Afganistan'ın gerçeğidir ve bugün Afganistan topraklarının %80'inden fazlasını kontrol etmektedir. Bu durum iktidarın Mehmetçiklerimizi Afganistan'a gönderme ısrarının tehlikelerinin boyutlarını göstermek bakımından önemlidir.

* Cumhuriyet Halk Partisi olarak, birçok ülkenin askerini çektiği, hatta Afganistan'ın milli ordusunun dahi pek çok noktada çatışmaya girmekten kaçındığı bir ülkeye Mehmetçiklerimizi göndermeyi yanlış bulduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyor, iktidarı Mehmetçiklerimizi ateşe atacak bu karardan geri adım atmaya çağırıyoruz.