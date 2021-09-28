CHP’li gençlik kolları başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı

Partisinin danışma kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Selami AYDIN

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Denizli'de partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu toplantısındaki konuşmasında Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı.

Dün çalıştığı işyerinde polisler tarafından gözaltına alınarak Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Odabaşıoğlu buradaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirildi.

Adliye binası önünde toplanan CHP'lilerin arasından geçirilmeyerek otopark girişinden adliyeye sokulan Odabaşıoğlu için partili tüm avukatlar seferber oldu.

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Odabaşıoğlu'nun tutuklandığı öğrenildi. Odabaşıoğlu'nu savunan avukatlar tutuklamaya dilekçe ile itiraz etti.

Odabaşıoğlu tutuklanmasına neden olan konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan hakkında ‘katil' ifadesini kullandığı ileri sürülmüştü.

Diğer yandan CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise sosyal medyada paylaşılan görüntülerin montaj olduğunu iddia etti.