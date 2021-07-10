CHP’li Gürsel Tekin, vatandaşların dertlerini dinledi

Kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşup, sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün de Maltepe, Pendik ve Kartal ilçelerini ziyaret etti.

Tekin, esnafın oldukça zor günler geçirdiğini belirtti; bazılarının kepenk kapattığını, bazılarının ise hayatına son verdiğini söyledi.

“SON ÜÇ GÜNDÜR SİFTAH YAPAMIYORUM”

Son 1.5 aydır, haftada sadece 2 ya da 3 gün siftah yapabildiğinden dert yanan bir esnaf, “Diğer bütün günler dükkanı siftahsız kapatıyorum. Son üç gündür siftah yapamadan dükkanımı kapattım, bugün dördüncü günüm, inşallah siftah yaparım” dedi.

“DEVLETİN ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMASI GEREKİYOR”

Bir öğrenci annesi ile birlikte bankamatikte sınav ücreti yatırırken sohbet eden Tekin, kaç para yatırdıklarını sordu. Öğrenci YÖK-DİL sınavı için 145 TL yatırdığını söyledi. Ödenen ücretin yüksek olmasına tepki gösteren Tekin, “Bütün dünya gençlerini parasız okuturken; bizim gençlerimizin anneleri babaları yemez, içmez çocuğu okusun diye, bir de devletin külfetine bak… Devletin, çocuklarımızın hayatını kolaylaştırması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“AMAN DİKKAT ET, FAİZLER YÜKSEK”

Tekin, para çeken başka bir vatandaşa da “Aman dikkat et çok fazla para çekme, faizler yüksek” diye espri yaptı.

“G-20 ÜLKELERİNDE İNSANLAR EMEKLİ OLUNCA ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR MU?”

Sokakta dolaşarak elindeki çorap ve kalemleri satıp geçimini sağlamaya çalışan 70 yaşında emekli bir vatandaşın koluna giren Tekin, “Bir de aynı zamanda engelli bir çocuğumuzun babası. Hani G-20 diyoruz ya, gelişmiş 20 ülke, G-20'deki ülkelerde 70 yaşındaki insanlarımıza bakalım, emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalıyorlar mı” diye sordu.