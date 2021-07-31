CHP’li heyet Konya’ya gidecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nden oluşan heyetin, Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı araştırmak için Konya'ya gideceği bildirildi.

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CHP’li heyet, Konya’da bir eve yapılan ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı incelemek üzere Konya’ya gidecek.

CHP’den yapılan açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’nın Meram ilçesinde yaşanan katliamın ardından, heyet kurulması talimatı verdi. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığında, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer’den oluşan heyet, olayın ayrıntılarını araştırmak üzere, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Konya’da olacak” denildi.