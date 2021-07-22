CHP’li İlgezdi: Her 2 saatte 3 sağlık çalışanı şiddet görüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığını söyledi. İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdiği Bilgi Edinme'nin yanıtında sadece beyaz kod toplam sayısının verildiğini belirterek şunları söyledi:

“HEKİMLER ÖFKE VE ŞİDDETİN ÖZNESİ OLDULAR”

“Sayın bakandan yıllar itibari ile istemiştik ki şiddetin artışının boyutları gözler önüne serilsin diye. Ancak toplam sayı vermekle yetindi. 1 Haziran 2012 tarihinde başlayan Beyaz Kod uygulamasında 01 Nisan 2021 tarihine kadar toplam 110 bin 475 vaka yaşandı. Buna göre aylık 1083, günlük 36, saatte 1,5 sağlıkçı şiddete maruz kaldı. Günümüzde sağlık hizmetlerinde nitelik yerini niceliğe bıraktı. Muayene başına 5 dakika ayrılan bir sistemde nitelikten bahsetmek mümkün olamaz. Bunların sonucunda hekimler öfke ve şiddetin temel öznesi oldular. Çünkü hastalar karşılarında sistemi kuran bürokratları değil, uygulamak zorunda kalan hekimleri buluyor.”

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ TEKLİFİ AKP OYLARI İLE REDDEDİLMİŞTİ

Gamze Akkuş İlgezdi'nin Ekim 2019'da sağlık emekçilerine uygulanan şiddetin araştırılması için verdiği Meclis Araştırma önergesi teklifi de AKP oyları ile reddedilmişti.