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CHP’li kadın vekillerden Meclis’te İstanbul Sözleşmesi protestosu

CHP’li kadın milletvekilleri, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararını Meclis kürsüsünden protesto etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:12, 23/03/2021
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Türkiye'nin, resmi adı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

CHP'li kadın milletvekilleri, ellerindeki dövizlerle Meclis kürsüsünden gerçekleştirdikleri protestoyla, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepki gösterdi.

O anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Kadın milletvekillerimiz İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasını Meclis kürsüsünden protesto etti. İstanbul Sözleşmesi yaşatır!” ifadelerini kullandı.

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