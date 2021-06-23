CHP’li Kaya, Bakan Selçuk’a kardeşinin ‘bakanlığa satışlarını’ sordu

CHP'li Yıldırım Kaya, TBMM Başkanlığı’na verdiği ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yazılı yanıtlamasını istediği soru önergesinde, bakanlığına bağlı resmi okullara ve kurumlara yapılan toplam satış tutarını sordu.

Kaya, “Bakanlığını yaptığınız Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okullara ve devlet kurumlarına kardeşiniz Oktay Selçuk’un yönetim kurulunda olduğu ‘İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin son iki yılda 25 milyon liralık satış yaptığı iddia edilmektedir” diyerek şu soruları yöneltti;

25 MİLYONLUK SATIŞ DOĞRU MUDUR?

* Bakanlığınıza bağlı özel okullara ve bazı devlet kurumlarına kardeşiniz Oktay Selçuk’un da ortağı olduğu şirketin 25 milyon liralık satış yaptığı doğru mudur?

* Haber doğru ise Bakanlık görevinizi kötüye kullanarak yakın akrabalarınıza çıkar sağlamış ve suç işlemiş olmuyor musunuz?

* İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ve kurumlara yapılan satış toplamı ne kadardır?