CHP’li Kayışoğlu: İçişleri Bakanı neden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nı görevden almıyor?

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, AKP'li Belediyelerin karıştığı gri pasaport skandalına dikkat çekti.

Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılından itibaren defalarca Spor Kulüplerini yurt dışına götürürken, aynı zamanda insan kaçakçılığına da aracılık ettiğini söyledi.

“İÇİŞLERİ BAKANI NEDEN GÖREVDEN ALMIYOR”

“Batı bizi kıskanıyor diye diye belediyeleriniz aracılığı ile insanları batıya kaçırır hale getirdiniz” diyen Nurhayat Altaca Kayışoğlu şöyle konuştu:

* Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman, 2010 yılından yani AKP döneminden itibaren yapılan yolsuzluğu, bizzat tespit ettiği halde hemen görevden alan İçişleri Bakanı, iki yıldır Bursa’da insan kaçakçılığına dair soruşturma sürerken, neden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nı görevden almıyor. Bu çarpık adaletsiz çifte standartlı düzeni yaratanları Bursalıların vicdanına emanet ediyor, ilk seçimde Bursa’yı insan kaçakçılığı utancından kurtaracağız.

5-7 BİN EURO ARASINDA PARA ALINDI İDDİASI

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde ‘çevre eğitimi için’ Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği skandalının yankıları sürerken benzer organizasyon Bursa’da da ortaya çıktı. Gri pasaport sağlanarak, ortalama 5-7 bin euro arasında insanlardan para alındığı, Burada Nüfus Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi sorumlu daire başkanlığı ve birçok kurumunda bu işe karıştığı belirtildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAKKINDA CİDDİ İDDİALAR VAR

Gri pasaport ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik iddialar ise şöyle;

* 15-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kosova'nın Podujevo şehrinde düzenlenen Bay-Bayan Futbol Turnuvası etkinliği için 40 kişilik liste hazırlandı.

* Spor kulübünün verdiği liste 27 kişi olmasına rağmen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün onayına sunduğu listede kişi sayısı 40'a çıkarıldı.

* Bu kişilerden 14'ü geri döndü, 8 kişi pasaport almasına rağmen hiçbir işlem yaptırmadı, 18 kişiyse geri dönmeyerek kayıplara karıştı..

* Diğer bir olayda ise Soğanlı Kanalboyu Nilüfer Spor Kulübü Derneği tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, 40 kişilik gri pasaport talebi yapıldı. Listeye dört kişi eklenerek 44 kişilik isim listesi 12 Haziran 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne onay için gönderildi. Bu giden 44 kişinin 11'i geri dönmedi.

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