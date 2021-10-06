CHP’li meclis üyelerinden MHP’li Başkana ‘terör örgütü’ protestosu

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri, MHP'li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun sürekli CHP'yi PKK ve FETÖ ile ilişkilendiren açıklamalarının ardından meclis toplantılarına katılmama kararı aldı.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Ereğli ilçe Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri, MHP'li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun sürekli CHP'yi PKK ve FETÖ ile ilişkilendiren açıklamalarının ardından flaş bir karar aldı.

“BELEDİYE MECLİS TOPLATISINA KATILMAYACAĞIZ”

Ereğli Belediyesi CHP Grupbaşkanevkili Ali Peker, belediye başkanının CHP'yi sürekli terör örgütüyle ilişkilendiren açıklamalarının ardından belediye meclis toplantısına katılmayacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Opruk'çunun tutumundan vazgeçmemesi durumunda farklı yaptırımlar uygulayacaklarını söyleyen Ali Peker, “Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu yazılı ve görsel medyada CHP'yi sürekli FETÖ ve terör örgütleriyle ilişkilendiriyor. Biz belediye başkanının bu tutumundan dolayı belediye meclis toplantısına gitmeme kararı aldık. Belediye başkanı ya bu tutumundan vazgeçer ya da bu tutumdan vazgeçmezse bizim de ona karşı bazı yaptırımlarımız olacak. CHP terör örgütleriyle ismi anılacak son partidir” dedi.

“PARTİ ROZETİNİ BIRAKARAK HALKA HİZMET ETMELİ”

“Belediye başkanı herkesi kucaklamalı” diyen CHP'li Peker, “Biz CHP'li meclis üyeleri olarak belediye başkanının aldığı her doğru karara destek verdik. Belediye çözüm üretme yeridir. Orası kavga çıkartma yeri değil. Sonuçta insanlar belediye başkanını halka hizmet etsin diye seçti. Belediye başkanının parti rozetini bırakarak halka hizmet etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“KARARA UYMAYAN 1 MECLİS ÜYESİ DİSİPLİNE SEVK EDİLECEK”

Aldıkları karara uymayan bir CHP'li meclis üyesinin ise disipline sevk edileceğini kaydeden Ali Peker, “Bizim CHP olarak Ereğli Belediyesi'nde 10 belediye meclis üyemiz var. 9 arkadaşımız bizimle birlikte aldığımız karara uyarken bir arkadaşımız uymayacağını söyledi. O arkadaşımızla ilgili de İlçe Başkanımız Veysel Gönülal disiplin süreci başlatacak” şeklinde konuştu.