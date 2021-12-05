CHP’li Özcan: Dalyan’da doğa katliamı yapılıyor

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesindeki koruma altında olan Dalyan Kanalının doldurulmasıyla ilgili bölgede yaptığı inceleme sonrasında “Aklıma geldi, istedim oldu, düşüncesiyle Dalyan’a yanlış yapılıyor. Bu anlayışla belediyecilik olmaz” dedi.

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CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesindeki koruma altında olan Dalyan Kanalının doldurulmasıyla ilgili bölgede CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan ile inceleme yaptı. Özcan, “Aklıma geldi, istedim oldu, düşüncesiyle Dalyan'a yanlış yapılıyor. Bu anlayışla belediyecilik olmaz” dedi.

Suat Özcan, “MHP'li Ortaca Belediye'sinin 24 Eylül'de 43 bin metrekarelik alanda genel altyapı işleri, peyzaj alanları ve sosyal donatıların yapımı ile 7 bin 290 metrekare taş döşeme kaplama yapımı için ihaleye çıktığını ve hemen sonrasında çalışmalara Kasım sonunda başlandığını belirterek, “Burası, yani iş makinelerinin vahşice girdiği alan. Türkiye'de koruma altındaki 16 Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden birisi. ‘Aklıma geldi, istedim oldu' tarzı belediyecilikle iş yapamazsınız, yapmamalısınız!” dedi.

ÖÇK YASALARINA UYULMALI

Özel Çevre Koruma Bölgelerinin ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin tek elden hazırlanması amacıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen bölgeler olduğunu hatırlatan Özcan şunları söyledi:

“Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Türkiye’nin önemli sazlık bölgelerinden birisi. Göçmen kuşların önemli uğrak yerlerinden olan bütün delta özel çevre koruma sahasındadır. Ancak Ortaca Belediyesi'nin çıktığı bakanlığın onayladığı ihale ile Dalyan kanalı kıyısındaki sazlıkların üzeri kaya dolgu ile kapatılıyor. Bu yapılan sözde peyzaj çalışması Dalyan Kanalı'nda doğa katliamı demektir. Hem tarihi hem de doğal yapısıyla korunması gereken Dalyan çayı ve sazlıkları Bakanlık ve Ortaca Belediyesi işbirliğinde yok edilmeye çalışılmaktadır.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İLE NEDEN İŞBİRLİĞİ YAPILMADI?

Bu çalışmalar yapılırken Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapılıp yapılmadığını soran Özcan “Burada bir doğa harikasının yansıra Kaya Mezarları da var, yani bir tarih burada sazlıkların altında saklanıyor olabilir. Bu çalışmalar için bölgeye giren hep kepçe bir tarihi esere zarar veriyor olabilir. Bu çalışmaların yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alınmış mıdır? Eğer alındıysa böyle bir kaba çalışmaya bakanlık nasıl onay vermiştir, anlamak çok güç” diye konuştu.