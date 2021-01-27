CHP’li Özel: Arkadaşlarımızı kaybetmek istemeyiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini hatırlattı.

Özel, Çelebi’nin TSK ile ilgili 44 maddelik değişiklik içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Milli Savunma Komisyonu’nda parti sözcüsü olarak görev yapacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

* An itibari ile partiden bir kopuş bir ayrılma yoktur. Bu konuda CHP şöyle bir parti; daha önce tartışmalarda da Genel Başkan da söyledi. Ben de teyiden tekrar etmiştim. Dün gerçekleşen de odur.

* CHP’de Sayın Genel Başkana mektup yazarak, mektuba cevap vererek bir iletişime ihtiyaç yoktur. Bazı partilerde olabilir. Ama CHP’de Sayın Genel Başkanın kapısı ardına kadar açıktır. Tüm milletvekillerimize arkadaşlarımıza da kapı açık idi ve o açık kapıdan girdiler.

* Genel Başkanım ile görüştüler. Bundan sonra da bu kapı ne bu üç milletvekilimize ne CHP’de belli konularda görüş beyan eden arkadaşlarımıza kapanmayacaktır. Ben arkadaşlarımıza değer veriyorum. Grubumuzun mensubu arkadaşlarımızı kaybetmek, yitirmek istemeyiz.

“BAKAN GİTTİ 22 SAAT HABER OLMADI”

Adaletsizlik ve eşitsizlikle karşı karşıyayız diyen Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

* Durum şudur, AKP’nin ikinci genel başkanı partiden kopmuştur. AKP’nin birinci başbakanı partiden kopmuştur. AKP’nin birinci cumhurbaşkanı partiden kopmuştur. Partinin ikinci başbakanı yoktur.

* Bir kopuştan bahsederken iki üç milletvekilimizle ilgili, başbakanlar gitti, hazinenin başında olan dışişlerinde olanlar gitti. AKP’de geçmişte olup da şimdi devam edenler ihtiras tramvayının içinde olanlardır. Liyakatle değil sadakatle bir yere gelenlerdir.

* Terazinin dengesini kurarken birazcık AKP’deki kopuşlarda ne kadar haber yaptık, ne kadar üstünde durduk, hangisini son dakika verdik… Bakan gitti 22 saat haber olmadı Türkiye’de. Damat bakan. Bu Türkiye’de istifa edersin Tayyip Erdoğan “he” demeden bunun haberi olmaz.