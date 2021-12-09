CHP’li Özel: Bu çakallığa alet olmayın!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün akşam Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında tartışmaya neden olan konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Özel, “Bu parlamentoda sadece liderler ayakta alkışlanır. ‘Şehit ailelerini, kahraman Mehmetçiği, kahraman polisi ayakta alkışlar mısınız' deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın!” sözlerini yeniden hatırlattı.

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TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı'nın dün akşamki bütçe görüşmeleri sırasında yine tansiyon yükseldi. Kürsüde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel’in üzerine yürüdü, Özel'e hakaret ederek “lan şerefsiz, çakal sensin” dedi.

“'İFTİRAİŞLERİ BAKANI'NA DÖNÜŞTÜ”

CHP'li Özel, tartışmaya neden olan o konuşmasının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özel, Meclis konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

“'Suçişleri Bakanı' diye söylendiğinde toplumun genelinde bir kabule dönüşen mesele bu akşam bir, ‘İftiraişleri Bakanı'na dönüştü. Bütün meseleyi şunun üzerine kuruyor sinir krizleri geçirerek: ‘Devlete iftira attırmam.'

Burada devlete iftira atan yok. Ama kendisine soru soranlar var. Eğer bir İçişleri Bakanı'nın suçlanması devlete iftira ise o zaman şuraya dönerler: ‘Bizden önceki bakanın oğlunun evinde para kasası çıktı. Dikkatli ol evladım. Bize bu lafı getirme' diyorsan sen Muammer Güler'e yöneltilen suçlamayı tekrar ediyorsun ve sahipleniyorsun demektir.

Buna susuyorsunuz. ‘Bundan 5 sene önce, AVM'lere çocuklarımızı götüremiyoruz' derken, şimdiki genel başkan yardımcınız Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığını eleştiriyor, ses edemiyorsunuz.

“SANA HAKKINI HELAL ETMİYOR”

AKP'de FETÖ ile mücadelede kimsenin toz kondurmaması gereken Selami Altınok'u, FETÖ ile işbirliği yapan kişi olarak, evrak servisinden dolayı, bakın Selami bey konuşmada yok, salonda yok, sana da hakkını helal etmiyor.

“KLİNİK BİR VAKA VAR KARŞIMIZDA”

Şizoid bir sanrı var. Öyle bir sanrı ki; kendi konuşuyor, sözü kesilmeye çalışılınca, ‘Vallahi de hakkın sesini kesemezsiniz' diyecek Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda.

Bir oyuna gelmeyin. Bu parlamentoda sadece liderler ayakta alkışlanır. ‘Şehit ailelerini, kahraman Mehmetçiği kahraman polisi ayakta alkışlar mısınız’ deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın!”