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CHP’li Özel’den Bakan Koca’ya: Arkanızda saray rejimi durmuyorsa parlamento var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çin'in Sinovac aşısıyla ilgili "100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu, yollamadılar" açıklamasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "rkanızda saray rejimi durmuyorsa parlamento var, biz varız!" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:13, 29/04/2021
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CHP’li Özel’den Bakan Koca’ya: Arkanızda saray rejimi durmuyorsa parlamento var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Sinovac aşısında yaşanan tedarik sıkıntısıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Bakan Koca’ya seslenen Özgür Özel, “Sayın Fahrettin Koca, Sinovac sözleşmedeki taahhütlerine uymuyorsa sızlanmaktan başka şeyler yapmanız gerekmiyor mu? Arkanızda saray rejimi durmuyorsa parlamento var, biz varız! Barış zamanında aşıyı siyasi pazarlık malzemesi yapmak savaşta biyolojik silah kullanmakla aynı şey” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısında yaşanan tedarik sıkıntısıyla ilgili “Sinovac firması tahhüt ettiği takvime ne yazık ki uymuyor. Nisan ayı içerisinde 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu, yollamadılar. Bu firmanın üretim eksikliğinden değil, Çin hükümetinin üretilen aşıları kendi ülkesi için kullanmasından kaynaklanıyor” demişti.

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