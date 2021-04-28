CHP’li Özel’den çağrı: 5 partinin oyuyla emekli bayram ikramiyesini 1500 TL’ye çıkaralım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin bin liralık bayram ikramiyesini 100 lira artıracağını duyurmasının ardından, bu konunun Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile değil, TBMM’de düzenlenmesini gerektiğini söyleyerek 5 partiye çağrıda bulundu.

Bin 100 liralık ikramiyenin kabul edilebilir olmadığını belirten Özel, “Emekli bayram ikramiyesinin 1100 TL’ye yükseltilmesi emekliyle dalga geçmektir, emekliye sahip çıkmamaktır. Yarın Meclisimiz açık. Yarın 5 partinin oyuyla bu ikramiyeyi 1500 TL’ye çıkartacak ve tüm emeklileri kapsayacak şekilde düzenleyebiliriz” dedi.

CHP’li Özel, bu ikramiyeyi alamayan emekliler olduğunu da belirterek, tüm emeklileri kapsayacak bir düzenleme yapılmasına vurgu yaptı.

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