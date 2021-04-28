Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li Özel’den çağrı: 5 partinin oyuyla emekli bayram ikramiyesini 1500 TL’ye çıkaralım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Emekli bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye yükseltilmesi emekliyle dalga geçmektir, emekliye sahip çıkmamaktır" diyerek TBMM'deki 5 partiye, ikramiyeyi 1500 TL'ye çıkartacak ve tüm emeklileri kapsayacak bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:08, 28/04/2021
HaberlerGündem

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin bin liralık bayram ikramiyesini 100 lira artıracağını duyurmasının ardından, bu konunun Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile değil, TBMM’de düzenlenmesini gerektiğini söyleyerek 5 partiye çağrıda bulundu.

Bin 100 liralık ikramiyenin kabul edilebilir olmadığını belirten Özel, “Emekli bayram ikramiyesinin 1100 TL’ye yükseltilmesi emekliyle dalga geçmektir, emekliye sahip çıkmamaktır. Yarın Meclisimiz açık. Yarın 5 partinin oyuyla bu ikramiyeyi 1500 TL’ye çıkartacak ve tüm emeklileri kapsayacak şekilde düzenleyebiliriz” dedi.

CHP’li Özel, bu ikramiyeyi alamayan emekliler olduğunu da belirterek, tüm emeklileri kapsayacak bir düzenleme yapılmasına vurgu yaptı.

İlginizi ÇekebilirCHP'den Erdoğan'a emekli ikramiyesi çağrısıCHP'den Erdoğan'a emekli ikramiyesi çağrısıİlginizi ÇekebilirEmekli ikramiyesi zam oranına tepki yağdıEmekli ikramiyesi zam oranına tepki yağdı

 

AKP CHP Cumhurbaşkanı Ekonomi emekli enflasyon Engin Özkoç Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan TBMM zam