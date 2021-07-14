CHP’den Erdoğan’ın sözlerine sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında muhalefete yönelik ‘müsilaj' benzetmesine tepki gösteren Özel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“MİLLETİ KANDIRMAYIN”

*Tayyip Erdoğan'ın, ‘Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden geliyorsak, siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz' lafı, neresinden tutulacağı belli olmayan, nasıl düzeltileceği belli olmayan bir laf. Birincisi, müsilajın temizlendiği falan yok. Yüzeydekileri topluyorsunuz, güldürmeyin dünyaya kendinizi. Bilim insanları diyor ki, ‘müsilaj sorunu derinlerde ve 20 yıllık bir mücadeleyle tam olarak engellenebilir.

*Görünen üstteki köpüğe, artığa bakmayın. Oksijen yok, denge yok. Marmara'nın dibi perişan oldu.' Orada ortaya çıkan, sizin gördüğünüz ve topladığınız bir sonuç. Sebep derinlerde. Sebep; (iktidara) geldiğinizde aldığınız kararla, Marmara'nın dibine İstanbul'un pisliğini basmanızda.

*Sebep; sizin iktidarınız ve daha öncelerine taşan yanlış uygulamalarda. Ama İstanbul'un müsilajının temizlendiği yok, sadece üstteki köpüğü alıyorsunuz. Milleti kandırmayın.

“PİSLİĞE BATMIŞ BİRİSİ SİYASİ MÜSİLAJDAN BAHSEDİYOR”

*Siyasetteki oksijeni bitiren bizatihi sizsiniz. Cumhur İttifakı'nın üçüncü bileşeni mafya. AK Parti-MHP mafyanın tam orta noktasında ‘Suçişleri Bakanı' Soylu hakkında dünya kadar iddia olacak ve siz susacaksınız… Küçük ortak, Soylu ile sizi birbirinize kelepçeleyip anahtarı denize attı, şimdi bileğinize bakıyorsunuz.

*Kıbrıs'ta işlenen cinayetlerden tutun, ‘sen FETÖ'cüsün, hakkında operasyon olacak' deyip, İçişleri Bakanlığı'na çağrılıp, yurt dışına kışkışlanıp marinasına çökülen insanlara kadar, o marinaya çöken derin devlet adamlarına kadar.

*Uğur Mumcu cinayetine kadar suç örgütü liderine koruma vermeye kadar pisliğe batmış birisi siyasi müsilajdan bahsediyor… Daha fazla ne pislik olacak?

“SEN İMZALIYORSUN, BİZ SİYASİ MÜSİLAJ OLUYORUZ ÖYLE Mİ?”

*Silivri Emniyet Müdürü'nü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü mü tehdit etti sabaha karşı da intihar etti? Siyasi müsilaj biz olacakmışız… Senin Emniyet Genel Müdür Yardımcın, ‘Beni hiçbir kuvvet görevden alamaz' diyorsa İçişleri Bakanı'na, ne pislikleri görüyor da meydan okuyor, siyasi müsilajdan bahsediyorsun.

*Bizim milletvekilimizin evinde mi kadınlar vuruluyor, öldürülüyor, intihar ediyor ve üstü kapatılıyor bunların? Kemal Kılıçdaroğlu mu imzalamış ‘Venezüella'dan peynir getirin.' Diyorsun ki, ‘Sabah sabah Venezüella'dan peynir ithalatı izni…' Venezüella'ya giden eski bir Başbakan çocuğu, hiçbir resmi görevi yok.

*Sonra, Venezüella'dan peynir diye uyuşturucu getirirken yakalanacak. Sonra da çiçeği burnunda Ticaret Bakanı açıklama yapacak; ‘Türkiye'ye gelmiş bir gram peynir yok' diye. Bu ne demek? Birileri, ‘peynir ithal edeceğiz' diye başka ileri maskeleyecek bir iş istiyor, sen de paşa paşa onu imzalıyorsun, biz siyasi müsilaj oluyoruz öyle mi?

“BU KADAR PİSLİĞİ ANCAK SANDIK TEMİZLER”

*Herkes aklını başına toplasın. İftira olur, hakaret olur falan da, her şeyin bir hududu, sınırı olur. Bir siyasi müsilaj meselesi konuşulacaksa, bu konuda tek susacak parti olacaksa o da AK Parti'dir. Tek susacak lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tek susacak Bakan Süleyman Soylu'dur.

*Bu müsilajı kimse temizleyemez, sandıktan gayrı… Bu kadar pisliği ancak sandık temizler, ancak millet temizler. Öyle de olacak. Sandık kurulacak, millet tarihin en büyük temizliğini kurulacak ilk sandıkta yapacak.

Öyle köpüğünden möpüğünden değil, kökünden temizleyecek hepinizi. Çıkaracak Cumhuriyet Savcılarının karşısına, hepinizden kanun önünde teker teker de hesap soracak.

“KİMSE ‘BUNLARA İKTİDAR TESLİM EDİLMEZ' DEMEDİ”

*Tabi bir yandan ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan bir lafı şöyle astı. ‘Bunlara iktidarı teslim edemeyiz.' Kim söylüyor bunu? 19 yıl önce demokratik yollarla iktidara gelmiş birisi. ‘Eski Türkiye çok kötüydü.' Girdi seçime, kazandı, bir kişi ‘bunlara iktidar teslim edilmez' demedi.

*Rejime kasteden anayasal düzene karşı ifadeleri olmasına rağmen kimse ‘bunlara iktidar teslim edilmez' demedi. Eski Türkiye kötüydü, ileri demokraside diyor bunu.

*Ankara seçimlerinde Mansur Yavaş seçilirse, ‘hakkında iddialar var, zaten göreve gelemez, alırız' demişti. Tehdit. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandı, hazmedemedi, iptal ettirdi.

“MİLLETİN SANDIĞI TANIMAYANA SESSİZ KALACAĞINI SANMAYASIN”

*Sakın ha sakın. Türkiye'yi dünyaya rezil edecek bu antidemokratik, geri kafalı ifadeleri kullanmaya kalkma. İktidarı senden isteyen kim? Milletten istiyoruz. Haydi versin de gitme bakalım. Haydi millet sandıkta seçsin iktidarı sen ‘bunlara verilmez' de. Sen kendi seçmenlerinin gönlünün razı olmadığı haksızlığı İstanbul'da göze aldın, gerekli cevabı aldın. Milletin sandığı tanımayana sessiz kalacağını sanmayasın.

*Ecevit ile Demirel ne kadar sert rekabet yaşadılar, her seferinde el sıkışıp devir teslim yaptılar. Hep seçmene saygılı oldular. Önüne geleni darbecilikle suçlayanların dönüp Erdoğan'ın dilinin altındaki baklaya bakmalarını isteriz.

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