CHP’li Özel’den Erdoğan’a Z kuşağı yanıtı: Onlar kendilerine saray yapanları biliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasında Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak kullandığı, “SSK’nın başında bulunduğu zaman hastanelerde hastalarımızın ne hale düştüğünü Z kuşağı bilmiyor. Bunları gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor” sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yanıt verdi.

“Z KUŞAĞI TALİMATLA KANAAT SAHİBİ OLACAK BİR KUŞAK DEĞİL”

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’ın o sözlerine cevaben Özel, şöyle konuştu:

*Z kuşağının eskileri bilmediğini, eskilerde genel başkanımızın SSK’yı batırdığını söylüyor. Öncelikle şunu söylemek lazım. Z kuşağı, cumhurbaşkanı da olsa bir partinin genel başkanı da olsa kimseden talimatla bir konuda kanaat sahibi olacak bir kuşak değil.

*Bir konuyu merak ettiklerinde dakikalar, saniyeler içinde bilgilere erişebilen ve bu konuda vicdan terazileri de hiç sapmayan bir kuşak. Bizim özendiğimiz, bir şey öğretmeye değil bir şey öğrenmeye çalıştığımız bir topluluk gençler.

*’Z kuşağı bunları bilmiyor, bunu Z kuşağına anlatın’ diyor. Hem de kendi yalanını doğru gibi anlatmak istiyor. Z kuşağı elindeki imkanlar el verdiği sürece oradaki en büyük üzüntümüz, belli bir yaşın altındaki gençlerin içinde ailelerinin ekonomik sosyal durumlarından dolayı yaşadıkları adaletsizliklerdir.

*Birinin elindeki cep telefonu diğerinde yoksa, birinin uzaktan bilgiye, eğitime erişimi varken diğerinin yoksa bu bizim derdimizdir. Bu Z kuşağı olarak nitelendirilen bütün gençlerin de derdidir. Onlar buna tasalanıyorlar. Çünkü onlar en çok eşitsizlik ve haksızlıktan rahatsızlar. Z kuşağı bir şeyi öğrenmek isterse öğrenir, Recep Tayyip Erdoğan’ın dikte etmesine gerek yok.

“BUGÜNKÜ AÇIK 100 KAT ARTTI”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK genel müdürlüğü dönemine de değinen Özel, şöyle devam etti:

*Recep Tayyip Erdoğan’ın bahsettiği durum zaten komik bir durum. Şöyle ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu SSK genel müdürüyken, o SSK’nın bağlı olduğu bir çalışma bakanlığı var. O bakanın bağlı olduğu bir başbakan var. Halk başbakanları değiştiriyor, başbakanlar bakanları değiştiriyor.

*SSK genel müdürü, SSK’de hükümetin aldığı kararları yapıyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan kendi dönemiyle ilgili övünürken, ben yapmadım genel müdürlerim yaptı diyor mu? Duble yollar yaptık diye övünürken dönüp, ‘Aslında bu benim başarım değil, Karayolları Genel Müdürlüğü’müzü takdir etsin herkes’ diyorsa SSK’nın geçmiş döneminden de o dönemin genel müdürü Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutsun. Akıl yürüteceksek böyle yürütmek lazım.

*Ama işin önü sözü arkası yine yalan. Diyelim ki hesabı Kemal bey verecek. Kemal beyin döneminde 4,5 milyar TL bugünkü parayla açık var. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 407 milyar TL açık var. Tam 100 kat. Açık 100 kat artmış. Kemal beyin dönemindeki açığı söylüyor, kendi dönemindekini söylemiyor.

*O dönemde 7 bin gün çalışan emekli oluyordu. O gün emeklilik yaşını yükselttiler, emekli olmak için kadınlar 38 yaşında, erkekler 43 yaşında olabiliyordu. Şimdi 65 yaşa kadar uzamış yaş var. Emekli maaşlarını da düşürdüler.

*O zaman sadece hep asgari ücretle çalışan bir emekli olduğunda aldığı maaş, şimdi hep asgari ücretle çalışan birine bağlanan maaşın 2 katıydı. Şimdi yarısını alıyor. Buna rağmen açık 100 kat artmış. Neden? Kötü yönetimden. Kim yönetiyor?

*Tayyip Erdoğan yönetiyor. Kemal bey ne kadar temiz, ne kadar düzgün bir insanmış ki Tayyip Erdoğan ona bula bula kusur genel müdürüyken ki SSK’nın açığını bulmuş, o da bugündekinin yüzde 1’i kadarmış.

“Z KUŞAĞI BUNLARI DA BİLİYOR”

“Z kuşağı bunları bilsin diyor ama Z kuşağı istediği her şeyi bilir” diye devam eden Özel, şöyle konuştu:

*Z kuşağı mesela kendilerine saray yapanları biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir apartmanın 4. katında oturuyor. Recep Tayyip Erdoğan bin 500 odalı sarayda oturuyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yazın gideceği, kışın gideceği başka evleri yok.

*Ama Tayyip Erdoğan hepimizin parasıyla kendine Muğla’da Otlukbeli’nde bir yazlık saray yaptırdı. Katar emiriyle birlikte orada tatil yapacaklar. Ahlat’ta da bir tane kışlık saray yaptırdı. Orada da kayak yapacaklar. Bunları benim söylememe gerek yok, Z kuşağı bunları gözünün önünde görüyor.

*Kemal beyin çalışma arkadaşlarının partiden aldıkları bir tane maaş var. Tayyip beyin iletişim başkanı var ‘pergoleci Fahrettin’. Gitmiş evinin yanındaki boş arsaya pergole yaptırmış, mangal yaptırmış, taş döşetmiş.

*Boğaziçi’nde çivi çaksan ceza alırsın. İstanbul İl Başkanlığı, Üsküdar İlçe Başkanımız bu konuyu ortaya çıkardığında onlara mahkeme açtığı gibi aynı gün Vakıfbank’tan ihaleyle 10 yıllığına arsayı kiralamış suç üstü yakalandığında. Gençler kınadıkları için bu pergoleciyi, gitmiş orayı kendi elleriyle yıkmış.

“HERKESİN ANNESİ BABASI BİR MAAŞ ALIRKEN ONLAR 5 MAAŞ ALIYOR”

*Herkesin babası, annesi bir maaş alıyor. Pergoleci Fahrettin 3 maaş, eşi 2 maaş alıyor. Eve 5 maaş giriyor. Bu 5 maaşı görmeyecek mi gençler? Bu beyefendi suç üstü yakalanınca diyor ki, ‘Ben aldığım maaşlardan birini hayır işlerinde kullandım.’ Aldığı maaşı yemiyormuş hayır yapıyormuş beyefendi.

*Hanımefendi (Fatmanur Altun) yakalandı. Kendisi yaptığı görevin normal maaşının dışında THY yönetim kuruluna girmiş. 2-3 ayda bir toplantıya katılıyor, 120 milyar lira huzur hakkı alıyorlar. Sonra ‘Alıyordum ama feragat ettim’ dedi. Gençler hep bunları görüyor Recep bey. Ama görmeden sizin yaptıklarınız var diyorsunuz ya anlatın geçmişi diye.

“GENÇLER BUNLARI HER GÜN YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR”

*Gençler işsiz kalıyor, gelecekten endişeli ya, ülkeyi AK Parti yönettiği için. Eskiden KPSS’yi kazanan, yüksek puan alan giriyordu. Eskiden okula bitiren hemşire, öğretmen göreve atanıyordu. Dil, Tarih, Coğrafya fakültesini bitirince banko işsiz olmuyordun. Recep Tayyip Erdoğan geldi 18 yılın sonunda her mesleğin atanmayanı var. Atanabilenler AK Parti’den torpilliler. Gençler bunları biliyor. Her gün yaşayarak öğreniyor.

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