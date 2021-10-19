CHP’li Özkoç: Bu karanlık düzenle ilgili kim ne biliyorsa, neye şahitlik ettiyse anlatsın

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kanun dışına çıkmış devlet memurlarına yaptığı çağrının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bu karanlık düzenle ilgili kim ne biliyorsa, neye şahitlik ettiyse anlatsın” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanun dışına çıkmış devlet memurlarına, “Kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin” ifadeleriyle yaptığı çağrısının ardından dikkat çeken bir çağrı da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.

“BU KARANLIK DÜZENLE İLGİLİ KİM NE BİLİYORSA KONUŞSUN”

Sosyal medya paylaşımında “Saray’ın adaleti bizleri korkutamaz! Karaya ak demeyiz!” ifadesini kullanan Özkoç, “Bu karanlık düzenle ilgili kim ne biliyorsa, neye şahitlik ettiyse anlatsın. Bu ülkenin vatan, millet, bayrak sevdalıları konuşsun” çağrısı yaptı.

“KİRLİ DÜZENİN SAYILI GÜNLERİ KALDI”

Özkoç, paylaşımının devamında, “Bu kirli düzenin sayılı günleri kaldı. Korkmayın konuşun! Birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.