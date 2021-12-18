CHP’li Özkoç: Ethem Sancak nitelikli dolandırıcı

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Ethem Sancak'a Tank Palet Fabrikası üzerinden yüklenerek, 'Nitelikli dolandırıcı' göndermesi yaptı

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis Genel Kurulu'nda Ethem Sancak’ı hedef aldı.

“NİTELİKLİ DOLANDIRICI”

Engin Özkoç, şunları söyledi:

* Ethem Sancak gibi nitelikli bir dolandırıcıya ilk önce 751 milyon yani o zamanki kurdan 360 milyon dolara BMC’nin arsa fiyatına BMC'yi verdiler. Bu nitelikli dolandırıcı, ‘Gittim’ dedi Saraya ‘Katar’a beni ortak yapın’ aldı ya 360 milyon doları, Katar'a yarı fiyatına 300 milyon dolara sattı. Bu nitelikli dolandırıcı.

* Daha sonra Erdoğan’ın köylüsü Talip Öztürk'e yüzde 25'ini de 150 milyon dolara sattı. Girdi mi cebine 2 ayda 90 milyon dolar.

”DENİZE NAZIR 2 MİLYON METREKARE ARAZİYİ BEDAVAYA VERDİK”

* Daha sonra biz bu Ethem Sancak'a ne yaptık; Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize nazır 2 milyon metrekare araziyi bedavaya verdik.

* 60 milyon altyapı parası verdik, 1.4 milyar lira büyük teşvik verdik, daha sonra 3 milyar dolarlık Altay tankı ihalesini verdik. Bu Ethem Sancak, aradan zaman geçti 3 yıl içerisinde ne fabrikayı yapabildi. Ne de tankı yapabildi.

*Ne oldu biliyor musunuz 480 milyon dolara kendi hisselerini satıp 330 milyon dolar kar elde edip Tank Paket fabrikasını peşkeş çektiğiniz nitelikli dolandırıcı Ethem Sancak, kayboldu gitti.

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