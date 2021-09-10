CHP’li Özkoç: Kadınları tartışma konusu haline getiren hiçbir gündemi doğru bulmuyoruz

Edremit’te gerçekleştirilen ve Balıkesir Valiliği’nin soruşturma başlattığı gösteriyle ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Sordum, yıllardan beri yapılan bir gelenek olduğunu söylediler. Kurtuluş Savaşı’nda omuz omuza mücadele vermekten gurur duyduğumuz kadınlarımızla biz bu ülkeyi tekrar özgürlüğüne kavuşturduk. Bunları tekrar başka başlıklar altında tartışma konusu haline getiren hiçbir gündemi doğru bulmuyoruz ve tasvip etmiyoruz” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi.

Edremit'te, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve Balıkesir Valiliği'nin soruşturma başlattığı gösteriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

“BİRÇOK BELEDİYE TARAFINDAN DEFALARCA YAPILDIĞINI SÖYLEDİLER”

* 'Edremit'te gösteriler esnasında bir olay gerçekleşmiş. Üzerine kara örtü örtülen bir kadın zincirle bağlanmış. Nedir bu?' diye sordum. Yıllardan beri yapılan bir gelenek olduğunu söylediler.

* Kaymakamın bu doğrultuda, bu etkinlik içerisinde bunun yapılmasında bir mahsur olmadığını bana ifade ettiler.

* Esaret altında kalan Balıkesir halkının kendilerine ve halkına yapılan zulmü orada temsili olarak düşmanı gönderip, tekrar özgürlüklerine kavuşan insanlarımızı sergileyen bir gösteri olduğunu ve birçok belediye tarafından bunun defalarca yapıldığını söylediler.

“KADINLARIMIZLA BU ÜLKEYİ TEKRAR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURDUK”

* Ama bizim bakış açımız şudur: İnebolu'dan Ankara'ya uzanan bir kurtuluş yolu mevcuttur Kurtuluş Savaşı'nda. Bu yol, 340 kilometrelik bir yoldur.

* Bu yolda yemenisi olan kadınlarımız, çarşafı olan kadınlarımız, başı açık kadınlarımız ama ülkemizin kadınları, bizim onlara saygı duyduğumuz, birlikte mücadele etmekten, Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza mücadele vermekten gurur duyduğumuz kadınlarımızla biz bu ülkeyi tekrar özgürlüğüne kavuşturduk.

“BU ÇALIŞMALARIN TAM DA ARKASINDAYIZ”

* Bunları tekrar başka başlıklar altında onları tartışma konusu haline getiren hiçbir gündemi doğru bulmuyoruz ve tasvip etmiyoruz.

* Bundan sonra Türkiye çağdaş bir şekilde, kadınlarımızın kazanımlarıyla birlikte önünde nasıl demokrasiyle taçlandırılmış bir ülkede yaşayacak, bunun çalışmalarını yapıyor. Biz bu çalışmaların tam da arkasındayız.