CHP’li Özkoç, Tank Palet Fabrikası önünden Erdoğan’a seslendi: Yalan söylüyorsun

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın önünde basın açıklaması yaptı. Arifiye’deki fabrikada konuşan Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Özkoç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“KATAR ORDUSU İLE İLGİLİ NE ANLATACAKSIN DİYE GELDİK”

* Duyduk ki bizim buraya geleceğimiz duyulunca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya'ya gelecekmiş. O Katar'ı anlatsın, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunu anlatalım. O mafyayı anlatsın, biz Türkiye'deki dürüst, namuslu yatırımcıları anlatalım. O Ethem Sancak'ı anlatsın, biz Türkiye'nin milli sanayicisini anlatalım dedik. Hatta dün kendisine çağrıda bulunduk:

* Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Türk ordusundan alıp da Katar ordusuna peşkeş çektiğin Tank Palet Fabrikası'nı, çok yakında iktidara geliyoruz, ‘Katar ordusundan söke söke alacağız, Türk ordusuna, milli sermayeye iade edeceğiz' dedi. Biz de, sen Katar ordusu ile ilgili ne anlatacaksın diye geldik Tank Palet'in yanına.

“30 AY ÖNCE, '18 AY SONRA MİLLİ TANK ÜRETECEĞİZ' DEMİŞTİN, TANK YOK”

* ‘Bu Kılıçdaroğlu çok yalan söylüyor' demiştin, şimdi söyle AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sen Sakarya Karasu'ya gelip de 30 ay önce, ‘biz 18 ay sonra milli tankı üreteceğiz' dedin mi, demedin mi? Kılıçdaroğlu sana, ‘Üretemeyeceksin. Senin böyle bir imkan kabiliyetin yok, Katar ordusunun böyle bir imkan kabiliyeti yok' dedi. Aradan tam 30 ay geçti. Milli tankı üretebildin mi? Milli tank yok. Kim yalan söylüyor Tayyip Erdoğan? Sen mi söylüyorsun, Kılıçdaroğlu mu?

“ARAZİYİ ETHEM SANCAK'A PEŞKEŞ ÇEKTİN Mİ, ÇEKMEDİN Mİ?”

* Karasu'da arkasını sıvazladığın Ethem Sancak'a, Sakarya'nın mülkü olan iki milyon metrekare araziyi bedava peşkeş çektin mi, çekmedin mi? Kılıçdaroğlu dedi ki, ‘Sen bu arazileri peşkeş çektin.' Senin arkasını sıvazladığın Ethem televizyonlara çıktı, ‘Bu arazilerin tamamını bana bedava verdiler' dedi. ‘Kira veriyor musunuz' dediler, ‘Yok canım, ne kirası' dedi. ‘Satın mı aldın?' ‘Yok satın da almadım'. ‘Ne kadar para verdin?' ‘Beş kuruş para vermedim' dedi.

* ‘Peki nasıl aldın?' ‘Siz de akıllı olun, öyle alın' dedi. Şimdi sana soruyorum: Karasu'daki 2 milyon metrekare araziyi Kılıçdaroğlu, ‘peşkeş çekti' dedi. Ethem Sancak, ‘Evet bana peşkeş çektiler' dedi. Sen, ‘çekmediler' diyorsun. Sen mi yalan söylüyorsun, Kılıçdaroğlu mu?

“KATAR’I YÜZDE 50 ORTAK ETTİN”

* Orada Türkiye'nin en büyük teşvikini verdin Ethem Sancak'a. Dedin ki, ‘Bir yıl içerisinde burada fabrika kurulacak, silah üretilecek.' Milletvekili arkadaşlarım bugün Karasu'ya gittiler, yok orda bir fabrika, yok öyle bir şey. Hani kamulaştırıp da Ethem Sancak’a verdiğin güzelim arazi var ya, o yok. Başka kim yok biliyor musun? Ethem Sancak da yok. Niye biliyor musun? Sen Ethem Sancak'a BMC şirketini arsa fiyatının yarısına, 751 milyona, verdin. O sana geldi, ‘Bana Katar'ı ortak et savunma sanayine gireyim' dedi. Sen, ‘hay hay' dedin. Türk ordusunu Tank Palet'ten çıkardın, Katar ordusunu yüzde 50 civarında ortak ettin.

“YALAN SÖYLÜYORSUN ERDOĞAN”

* Sakarya'da demişsin ki, ‘Onlar finansal ortak.' Bu milleti kendine güldürme… Bu yalanlara son ver. Ne demek finansal ortak? Ortaklık, ahbap ortaklığı olmaz, parayla olur. Onlar para verirler, finansal ortak olurlar. Kaç para verdiler Ethem Sancak'a biliyor musun? 360 milyon dolar. Ethem Sancak aldı bunu cebine koydu. Sonra o Katar ordusuyla birlikte tank üretecekti ya Ethem Sancak!

* Hani 2 milyon metrekare araziyi peşkeş çektiğin Ethem Sancak! Hani Tank Palet Fabrikası'nı peşkeş çektiğin Ethem Sancak! O Ethem Sancak seni kandırmadı; senin bilgin dahilinde tam 480 milyon dolara devretti, cebine parayı koydu, ortadan kayboldu. Tank var mı tank? Bir yıl sonra demiştin, tank yok. Kim yalan söylüyor? Kılıçdaroğlu mu, sen mi? Sen yalan söylüyorsun Tayyip Erdoğan.

“SEN O ATÖLYELERDE RESİM ÇEKTİRDİN”

* Demiştin ki, ‘Tank Palet Fabrikası'nda fırtına obüsü üretilmiyor.' Ama bugün Sakarya'nın meydanında demişsin ki, ‘Tank Palet Fabrikası'nda fırtına obüslerini üretiyoruz' demişsin. Dün söylediğin mi doğru, bugün söylediğin mi doğru? Ne dün söylediğin doğru, ne bugün söylediğin doğru. Tank Palet Fabrikası yıllar önce tam hedefi vuran dünyadaki nadir fırtına obüslerini üretti. Sen de onların üretim atölyelerinde resim çektirdin. Kılıçdaroğlu değil, sen yalan söylüyorsun.

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