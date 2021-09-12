CHP’li Özkoç’tan, “Laiklik anayasadan çıkarılmalı” diyen Tosun’a tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP'li eski Milletvekili Resul Tosun’un, laikliğin anayasadan çıkarılması gerektiğini savunmasına tepki gösterdi. Özkoç, “Resul Tosun, çağın gereklerini iyi anlayan bir ecdada sahip olduğundan, laiklik ilkesini anlamamış, baskıcı bir rejimden kaçarken Afganistan'da uçağın kanatlarından düşüp ölmedi. Türkiye Cumhuriyeti Resul Tosun'un eline kalaşnikof verip dağa göndermedi, eline kalem verdi gazeteci yaptı. Onu, Türkiye Cumhuriyeti'nde saygın bir milletvekili yaptı. Bir şeyleri bu kadar kolay elde edince, böyle pervasızca konuşmasını normal karşılıyorum” dedi.

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AKP Tokat eski Milletvekili Resul Tosun, Star gazetesindeki yazısında, laikliğin anayasadan çıkarılması gerektiğini savundu. CHP'li Özkoç, Tosun'un tepki çeken açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Tosun’un laikliği anlayamadığını belirten Özkoç, “Laiklik ilkesini, Cumhuriyetimizden söküp atmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz” vurgusu yaptı.

Özkoç'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“LAİKLİK İLKESİNDE İSTİSMARA YOL AÇACAK BİR DURUM YOKTUR”

“Eski AKP Milletvekili Resul Tosun, ‘İstismarı önlemek için laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı ya da istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer almalıdır' demiş. Resul Tosun’un laikliği anlayamadığı çok açık. Anlatalım! Laiklik sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil aynı zamanda yurttaşların, vicdan, din, ibadet özgürlüğü demektir. Türkiye’nin kurucu ilkelerinden, laiklik ilkesinde istismara yol açacak bir durum yoktur.”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ ONU SAYGIN BİR MİLLETVEKİLİ YAPTI”

“Laiklik anlayışıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının din ve vicdan özgürlüğünü de garanti altına alınmıştır. Laiklik ilkesini, Cumhuriyetimizden söküp atmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Resul Tosun, çağın gereklerini iyi anlayan bir ecdada sahip olduğundan, laiklik ilkesini anlamamış baskıcı bir rejimden kaçarken Afganistan’da uçağın kanatlarından düşüp ölmedi. Türkiye Cumhuriyeti Resul Tosun’un eline kalaşnikof verip dağa göndermedi, eline kalem verdi gazeteci yaptı. Onu Türkiye Cumhuriyeti'nde saygın bir milletvekili yaptı. Bütün bunlardan öte fikri hür, vicdanı hür bir vatandaş yaptı. Bir şeyleri bu kadar kolay elde edince, böyle pervasızca konuşmasını normal karşılıyorum.”

TOSUN NE YAZDI?

Tosun, Star Gazetesi’nde, “Laiklik ya çıkarılmalı ya da tarif edilmelidir” başlıklı köşe yazısını ilgili bölümü şöyle:

* İstanbul ve Ankara’da olduğu gibi muhafazakâr tabanın oyunu almaya uygun adaylarla seçime giren CHP’nin zihniyeti değişmemiştir. Ne İstanbul’da ne Ankara da ne de başka bir yerde. Her münasebette sözcüleri laikliği bahana ederek İslam dininin toplumda ve devlette etkili olmasından veya görünmesinden rahatsız olmaktadırlar. En son Devlet Bahçeli Bey bu zihniyete karşı çok sert bir cevap verdi.

* Sorun eninde sonunda gelip laikliğe dayanıyor. 90 senedir dindarlara hayatı zehir etmeye çalışanların ve toplumu İslam’dan uzaklaştırmaya çalışanların tek gerekçeleri laiklik. İşte tam da bu sebeple istismarı önlemek için laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı ya da istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer almalıdır. Yoksa bu zihniyetin, ellerine geçen ilk fırsatta 28 Şubat benzeri uygulamalara teşebbüs etmekten ve toplumu germekten çekinmeyeceği anlaşılmaktadır. Demedi demeyin!