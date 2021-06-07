CHP’li Öztrak, o fotoğrafla çağrıda bulundu: İddialara TBMM mutlaka vaziyet etmelidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış talimatının İçişleri Bakanı tarafından verildiği iddiasıyla ilgili konuştu.

“KAVGALI EVİN BİR BAŞKA FERDİ”

Basın toplantısında Sezgin Baran Korkmaz'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçmiş dönemde çekilmiş yan yana fotoğrafını gösteren Öztrak, “Kavgalı evin bir başka ferdi Sezgin Baran Korkmaz, AK Parti döneminin türedi zenginlerinden. Geçmişi de gölgeli bir isim” dedi.

“SOYLU HAKKINDAKİ İDDİALARA TBMM VAZİYET ETMELİ”

Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklamakla suçlandığını ve yurt dışına kaçtığını hatırlatan Öztrak, şunları söyledi;

*Kaçmadan önce İçişleri Bakanı ile görüştüğü iddiası var. Nasıl kaçtığı hâlâ muamma. Yurt dışına çıkış talimatının İçişleri Bakanı tarafından verildiği iddia ediliyor.

*TBMM Başkanı, İçişleri Bakanı'nın daha önceki iddialarıyla ilgili olarak 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamasını isteyen bir yazıyı bakana yazdığını açıkladı. Ama cevap alamadığı görülüyor. Anlaşılan bu atama bakan, kendisini TBMM'den de üstün görüyor.

*Hem bu 10 bin dolar maaş meselesi hem de Sezgin Baran Korkmaz konusu çok ciddidir. Bu bakan hakkındaki iddialara TBMM mutlaka vaziyet etmelidir. Derhal bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Bu iddialar kendisine sorulmalıdır. Gerekiyorsa konu, soruşturma sürecine taşınmalıdır.

“MECLİS BAŞKANI BUNU YAPAMIYORSA İSTİFA ETSİN”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulunan Öztrak, “Meclis Başkanı, parti gruplarını ikna ederek meclisin bu rezalete el koymasını sağlamalıdır. Hem mektubuna cevap almalı hem de Meclis'in anayasal görevini yerine getirip bu skandalın hesabını sormasını sağlamalıdır. Meclis Başkanı bunu yapamıyorsa, milletin ve onun seçtiği TBMM hakkını, hukukunu koruyamıyor demektir. Bu durumda o koltukta bir dakika bile oturmamalı, istifa etmelidir” dedi.

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