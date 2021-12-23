CHP’li Öztrak: Putin, dostu Erdoğan’ın hatalarından ders almış

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, “Eğer Rusya Merkez Bankası para-kredi politikasını sıkılaştırmazsa Türkiye'deki gibi olma riskimiz var.” açıklaması üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a yüklendi. Öztrak, “Putin, dostu Erdoğan'ın hatalarından ders almış. Rus edebiyatçı Tolstoy'un dediği gibi, ‘Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları yapacak kadar uzun yaşamıyor.’” dedi.

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Her yıl medya mensuplarının sorularını yanıtlayarak kamuoyunun karşısına çıkan Rusya Devlet Başkanı Putin bugün kameralar karşısına geçti.

Putin, “Merkez Bankası'nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası'nı eleştirmek mümkün fakat ben bunu yapmıyorum. Eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını sıkılaştırmazsa o zaman Rusya'daki durum Türkiye'dekine benzer bir hâl alabilir. Bu çok ciddi bir konu ve ciddi bir zorluk.” ifadelerini kullandı.

“TOLSTOY'UN DA DEDİĞİ GİBİ…”

CHP Sözcüsü Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin'in bu sözleri üzerinden Erdoğan'a yüklendi. Öztrak, “Putin, dostu Erdoğan’ın hatalarından ders almış. ‘Yükselen enflasyona rağmen faizi indirseydik, Türkiye’ye benzerdik' diyor. Rus edebiyatçı Tolstoy’un dediği gibi, ‘Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları yapacak kadar uzun yaşamıyor.'” ifadelerine yer verdi.

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