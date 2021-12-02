CHP’li Öztrak’tan benzin tepkisi: Milletle eğlenmenin yeni bir yolunu buldular

Dün 58 kuruş indirim yapılan benzine bugün 44 kuruş zam yapılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Benzine; dün 58 kuruş indirim. Bugün 44 kuruş bindirim. Milletle eğlenmenin yeni bir yolunu buldular. Sandık geldiğinde de milletimiz sizinle çok eğlenecek" ifadelerini kullandı.

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Benzinde dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruş indirim geleceği duyurulmuştu. Bir gün sonra yine zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada cuma günü benzinde 44 kuruş artışa gidileceği duyuruldu.

Yaşanan gelişme üzerine CHP'den jet yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, benzine zam yapılmasına, “Benzine; dün 58 kuruş indirim. Bugün 44 kuruş bindirim. Milletle eğlenmenin yeni bir yolunu buldular. Sandık geldiğinde de milletimiz sizinle çok eğlenecek” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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