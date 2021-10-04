CHP’li Öztrak’tan ‘fahiş fiyat’ tepkisi: Ayıptır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Fahiş fiyat etiketlerinin sorumlusu bir türlü bulunamıyor. Geçtiğimiz yıllarda suçlu; soğan ve patates depolarıydı, hal esnafıydı. Bu yıl ki suçlu ise ilkin zincir marketler oldu; zincir marketlerden tepkiler yükselince, bir kısmının sahibi de yandaş olunca, kuraklık suça ortak edildi. Ayıptır" dedi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, hafta sonu Abant’ta toplantı yaptıklarını, burada milletvekillerinin milleti rahatlatmak için neler yapacaklarını ve sahadaki gözlemlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile istişare ettiklerini söyledi.

Öztrak, “Hep beraber gördük ki, Cumhuriyet Halk Partisi hem moral olarak hem de program ve projeleriyle iktidara hazırdır. Biz büyük bir heyecanla, istekle ve kararlılıkla, demokrasiden, özgürlükten yana dostlarımızla beraber, milletimizin hizmetine, her bir ferdinin derdine derman olmaya ve güzel ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmeye talibiz” dedi.

“SUÇLUYU BAŞKA YERDE ARAMAYIN”

Vatandaşın pahalılık altında ezildiğini belirten Öztrak, “Ama fahiş fiyat etiketlerinin sorumlusu bir türlü bulunamıyor. Geçtiğimiz yıllarda suçlu; soğan ve patates depolarıydı, hal esnafıydı. Bu yıl ki suçlu ise ilkin zincir marketler oldu; zincir marketlerden tepkiler yükselince, bir kısmının sahibi de yandaş olunca, kuraklık suça ortak edildi. Ayıptır. Suçluyu başka yerde aramayın. Enflasyon uçtu, işsizlik şaha kalktı. Paramızın dolar ve avro karşısındaki değeri güneş görmüş kar gibi eridi” diye konuştu.

“MİLLETİMİZ SANDIĞI SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR”

Öztrak, Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

* Umutsuzluğa yer yok. Milletimiz büyük bir millet. Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var. Biz ilk seçimde işbaşına geleceğiz. Millet rahat bir nefes alacak. Büyük bir kucaklaşma olacak. Endişeler son bulacak.

* Artık kimse bu milletin fertlerini bölüp, parçalamayacak. Bağımsız yargı olacak. Özgür medya olacak. Birinci sınıf bir demokrasi olacak. Herkes canından, malından, geleceğinden emin olacak.

* Herkesi kucaklayan tarafsız bir cumhurbaşkanı olacak. Devlet yönetiminde liyakat olacak. İstişare olacak. Kısacası, biz işbaşına geldiğimizde, memlekette hayat bayram olacak. Biz hazırız, milletimiz hazır. Milletimiz sandığı sabırsızlıkla bekliyor. DHA