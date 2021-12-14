CHP’li Öztunç: Murat Kurum çevrenin değil TOKİ’nin bakanı

Giresun Şebinkarahisar’daki madende yaşanan facianın üzerinden 1 ay geçmeden bu sefer Balıkesir Ayvalık’taki maden tesisinde benzer facianın yaşanmasının bir tesadüf olmadığını söyleyen CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç “Selde, depremde sarı çizmelerini giyen Murat Kurum, bu iki faciada niye ortada yok? Çünkü, gidip inşaat yapacağı bir iş yok orada. Belli ki, Bakan Kurum, bakanlığının çevreyle ilgili kısmı için af istemiş. Çevrenin değil, TOKİ’nin bakanı” eleştirisinde bulundu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, şunları söyledi:

* Bir aylık sürede iki ayrı facia yaşadık, barajlar, su kaynakları, yaşam alanları, tarım alanları, binlerce canlı türü tehdit altında. Bakan Murat Kurum bu konuda tekbir açıklama dahi yapmadı. Varsa yoksa inşaat. TOKİ'deki günlerini bir türlü unutamadı.

* Finalde inşaat yapmayacağı, beton dökmeyeceği meselelere dahil olmuyor. Çevrenin değil, TOKİ'nin bakanı. Twiter hesabına baktık, bu iki faciaya ilişkin tek bir paylaşımı yok. Doğal alanları millet bahçesi adı altında betonlaştıracağına, gitsin maden alanlarını rehabilite etsin.

“İNSAN KAYNAKLI AFET”

Şebinkarahisar ve Ayvalık'ta yaşanan faciaların insan kaynaklı afet olduğunu savunan Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

* Selde, depremde sarı çizmeleriyle basının önüne geçen bakanlar, bu iki faciada sessiz kaldılar. Şebinkarahisar'da yaşanan facia nedeniyle Sivas'a bağlı Suşehri ve Koyulhisar, Tokat'a bağlı Reşadiye, Niksar ve Erbaa, Amasya'ya bağlı Taşova, Samsun'a bağlı Çarşamba ilçeleri tehdit altında.

* Dahası, Kelkit Vadisi, Çarşamba Ovası tehdit altında. Ayvalık'taki facia da sadece Ayvalık'ın meselesi değil. Bu bölgelerde facia sonrası olabilecek sağlık sorunlarını önlemeye yönelik tedbirler alınması gerekiyor. Para cezaları kesilerek geçiştirilecek meseleler değil bunlar. Afet bölgesi ilan edilmesi gerekir.

“MADENCİ KADAR KENDİ DE SUÇLU”

Afet olduğunda hemen afet bölgelerine giden Murat Kurum'un, bu tarz insan kaynaklı afetlerde afet bölgelerine gitmemesini, açıklamada dahi bulunmamasını eleştiren Öztunç; “Selde, depremde suçu millete atabiliyor. Halkın ihmalkarlığından dem vuruyor. Bu iki facia ile ilgili söyleyecek sözü yok. Gitse, madenciyi suçlu bulacak, dayanıksız yapı inşa etmiş, kapasitesinin üzerinde çalışmış diyecek. Çünkü, kendisi de bu suça ortak. ÇED'ini titizlikle incelemedi, su kaynağı yanında olmasını, tarım alanlarını tehdit ettiğini umursamadı, denetimini yapmadı” dedi.

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