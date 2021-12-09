CHP’li Seçer: Türkiye’de en ucuz ekmeğinin satıldığı yer Mersin’dir

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis toplantısında, MER-EK Halk Ekmek Büfeleri önünde oluşan kuyruklar gündeme geldi. Başkan Seçer, 40 büfede günlük 70 bin ekmeği 1 liradan halka ulaştırdıklarını belirterek “Türkiye’de büyükşehirlerde belediye ekmek fabrikalarında ekmeğin en ucuz satıldığı yer Mersin’dir” dedi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Aralık Ayı Birinci Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Büfeleri önünde oluşan kuyrukların Meclis'te gündeme gelmesi üzerine konuşan Başkan Seçer, 40 satış noktasında günde 70 bin ekmeği 1 TL'den halka ulaştırdıklarını söyledi.

Daha modern bir ekmek fabrikası kuracaklarını da duyuran Seçer, “Türkiye'de büyükşehirlerde belediye ekmek fabrikalarında ekmeğin en ucuz satıldığı yer Mersin'dir” dedi.

“DAHA MODERN BİR FABRİKA YAPACAĞIZ”

Yeni bir ekmek fabrikası projelerinin de olduğunu duyuran Başkan Seçer, şu ifadeleri kullandı;

*Yer arayışı içerisindeyiz. Toroslar bölgesinde de bazı belirlenen imar çalışmalarında belediye hizmet alanlarında lokasyon olarak da uygun bir yer belirlemeye çalışıyoruz. Muntazam, daha modern bir fabrika yapacağız.

*Bu demode olmuş bir fabrika. Birim ekmeğin maliyeti yeni teknolojiye göre bu teknolojilerde çok fazla. Yeni fabrikada yeni ekmek çeşitleri de üreteceğiz. Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, diyet ekmeği gibi bu tarz ekmekleri de çıkarmayı düşünüyoruz.

*Ekmek meselesi budur. Tabi biz de arzu etmiyoruz; buğday fiyatları, un fiyatları, akaryakıt fiyatları, girdi fiyatları her şey altüst. Bu şartlarda en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

“70 BİN EKMEK ÜRETİMİ YAPIYORUZ, ZORLUYORUZ KAPASİTEYİ”

Başkan Seçer, toplam 40 Halk Ekmek Büfesi'nde kendi ekonomik kazançlarını elde etmeye çalışan kadın emekçilerin satış gerçekleştirdiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı;

*Ne Türkiye siyasetine ne bir tartışmaya meydan verecek bir sözcüğüm yok. Sabah 06.30'da açılıyor, 17.00'de kapanıyor. Şu anda Pazar günleri kapalı fabrika. Fabrikanın bakımı, temizliği vesaire. Bu çok demode bir teknoloji. Çok demode, hatta biz onu yeniledik. Sanıyorum 6 ay mı kapalı tuttuk, 4 ay mı kapalı tuttuk.

*Bazı aksamlarını yeniledik çünkü ekmek gramajları tutmuyordu, çok büyük sıkıntılar vardı. Şimdi daha iyi ama ‘yenileyeceğiz' diyoruz. Yani kucağımızda bulduğumuz sistem buydu. Şu anda yönetime geldiğimizde burası 25 bin, 20 bin, 30 bin ekmek üretiyordu, tutanakları bulun.

*55 bine çıktığı günler olmuş olabilir, biz teslim aldığımız günlerdeki rakamı söylüyoruz. Biz de 40 bin, 50 bin yaptık. Şimdi en son bana gelen rakamlarda 70 bin üretim yapıyoruz, zorluyoruz kapasiteyi. Bir gün de biz vatandaşlarımıza ‘unumuz bitti, depomuzda unumuz yok' diye bir davranış içerisinde olmuyoruz.

“BÜFELERİMİZDE EKMEĞİN FİYATI BİR 1 TL'DİR”

Başkan Seçer, Halk Ekmek Büfelerinde ekmek fiyatlarının sabit olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

*Bizim büfelerimizde ekmeğin fiyatı bir 1 TL'dir. Bunun dışında bir satış fiyatı varsa bu uygun bir satış değildir. Gerekli müeyyideyi uygularız. O büfeyle, tırnak içinde o işletmeci diye tabir ettiğiniz kardeşimizle protokolü ya da sözleşmeyi feshederiz. Ekmek 1 TL'dir, bunu yapamazlar.

*Aykırı iş yapıyorlar, ben ilk kez sizden duyuyorum böyle bir şeyi. Farklı ekmek tipleri var; bizim normal standart ekmeğimiz 1 TL. Kepekli ekmeğimiz 1.25 TL. Bakın bir trajik durum yaşanıyor aslında. ‘Gülüyoruz ağlanacak halimize' diye bir tabir vardır. Bunu bir siyasi tartışma konusu yapmak benim için hicap verici bir durum.

*Belediyemiz, yerel yönetimimiz mevcut koşullarda dezavantajlı insanlarımıza, yurttaşlarımıza ekstra katkı sağlamak için inanın elinden geleni yapıyor, yapmaya devam edecektir. Ekmek de bunlardan bir tanesi. Şunu unutmayın; Türkiye'de belediye ekmek fabrikalarında satılan ekmeğin büyükşehirlerde en ucuz satıldığı yer Mersin'dir.

*En ucuz. Biz zaten diğer büyükşehirlerde de ekmek fiyatlarını biliyoruz, listemiz var bizim. Zaten yaptığımız değerlendirmelerde onlar da bize referans oluyor. Durum bundan ibarettir.

“BELEDİYEMİZ 64 BİN AİLEMİZE, 640 TON UN DAĞITIMINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR”

Seçer, 64 bin aileye un dağıttıklarının bilgisini paylaşarak, şöyle dedi:

*640 bin kilogram yani 640 ton. Her aileye 5'er kiloluk paketler halinde ikişer taneden toplam 10 kilo dağıttık. Bunu akşamdan sabaha yapamazsınız. Bunu en az 6 ay önceden planlayacaksınız.

*Bunu da belediyenin yönetimsel ferasetini gösterme açısından söyledim. Biz bugünlerin dünya tahvil piyasaları, gelişmeler, döviz kurlarındaki oynaklık, iç ekonomik gelişmeler, dış ekonomik gelişmeler… Bütün bunları göz önüne alarak; bu süreçlerde gıdaya erişimde büyük sıkıntıların olacağını öngördük ve hazırlığımızı yaptık.

*Bu olay patlak verdiğinde, yani ekmek fiyatları arttığı dönemlerde, biz ailelerimize, vatandaşlarımıza un dağıtıyorduk. Bunu da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin politikalarını belirlerken ne kadar gerçekçi, ne kadar işine bağlı, işini takip eden bir yapıda olduğunu göstermesi açısından çok önemli diye söyledim.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye Halk Ekmek büfesine 8 aydır elektrik vermiyor

İlginizi Çekebilir Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi