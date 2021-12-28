CHP’li Süllü: Vatandaşın gözlerindeki üzüntüyü görün

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir'in İnönü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. 'Gözlerimdeki ışıltıyı görüyor musunuz?' diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye İnönü ilçesinden seslenen Süllü, "Gelsin İnönü ilçesindeki esnafın halini görsün. Vatandaşımızın gözlerindeki üzüntüyü görün. Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil" dedi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, İnönü ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bir dokunup bin ah işittiklerini belirten Süllü “İnönü'de hemşerilerimiz döviz kurlarının düşmesine rağmen alım gücünün yükselmediğini belirterek bu kötü gidişe artık dur denilmesi gerektiğini belirtiyor” dedi.

DÖVİZ KURUNDAKİ DÜŞÜŞLER FİYATLARA YANSIMIYOR

CHP İnönü ilçe Başkanı Hüseyin Demirci ile İnönü'de ziyaretler gerçekleştiren CHP’li Süllü esnafın sorunlarını dinledi. Süllü, “Hangi sektörden olursa olsun hemşerilerimiz döviz kurlarında yaşanan düşüşün fiyatlara yansımadığını söylüyor. Maliyetler yükselmeye devam ediyor. Esnaf sattığı ürününe seneden seneye bir, iki TL zam yapıyor. Bu zam da yıl içerisinde eriyor. Vatandaşın alım gücü düşmeye devam ettiği için esnaf yükselen fiyatlar oranında zam yapamıyor. Özetle hep zarar hep zarar” ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ, GÖZLERDEKİ ÜZÜNTÜYÜ GÖRSÜN

‘Gözlerimdeki ışıltıyı görüyor musunuz?’ diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi eleştiren Süllü, “Bakan Nebati gelsin İnönü'ye, 70 liraya aldığı kağıdı 420 liraya alan fotoğrafçının, 12 bin lira olan 4 adet otobüs lastiğini şimdi 20 bin liraya alamayan otobüs şoförünün, üniversitede kızı okuyan emekli servis şoförünün ve daha birçok vatandaşımızın gözlerindeki üzüntüyü görsün. Vatandaşımızın gözlerindeki üzüntüyü görün. Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil. Küçük esnaftan sanayiciye üretimin durduğu noktada ağır bedeller öderiz” diye kaydetti.

YEM FİYATLARI SEBEBİYLE HAYVANLARI KESİME YOLLUYORUZ

Tarım ve Hayvancılığın da durma noktasına geldiğini belirten Süllü şöyle konuştu:

“Geçen yıl 70TL olan bir çuval yemin fiyatı bu yıl sonunda 250 TL. İnönülü hemşerilerim hayvanlarının fiyatlarının aynı oranda artmadığını belirterek hayvancılık yapmanın artık imkânsız hale geldiğini söylüyor. Süt üretiminin maliyeti yükseldiği için artan maliyeti fiyata yansıtamayan üretici ineklerini kesime gönderiyor. Emekli maaşı olan üretici maaşını da hayvanlara harcadığını ve üstüne kredi çekerek borcunu borçla kapatmaya çalıştığını belirtiyor. Bir mısır üreticisi geçen yıl 50 bin adet mısır tohumunu 600 TL'ye aldığını, bu yıl bin TL'ye bulamadığını belirtirken pancar üreticisi 1 ton pancarı 420 TL'ye sattığını küspeyi 470 TL'den geri aldığını belirterek ondan da zarar ettiğini söylüyor. Türkiye yönetilemiyor. Bu süreçten çıkış derhal seçimdir. Halkımız bu kötü gidişe sandıkta dur diyecektir.”

İlginizi Çekebilir CHP'li 10 başkandan ortak açıklama: Bu haksızlığı reddediyoruz

İlginizi Çekebilir CHP'li Bulut'tan BDDK tepkisi: Yetimin hakkını soruyoruz, susmayacağız