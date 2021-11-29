CHP’li Tekin: Erdoğan’ın mahallesine bile yangının yangını var!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ilçe ziyaretlerinde vatandaşların hayat pahalılığı isyanıyla karşılaştı.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘Halkın Otobüsü' ile ilçe ilçe gezip vatandaşın sıkıntılarını dinledi.

Sultanbeyli'de pazar ziyaretinde bulunan Gürsel Tekin, vatandaşlara bir dokundu, bin ah işitti.

VATANDAŞ PAHALILIĞA İSYAN ETTİ

Tekin ile pazarda karşılaşan vatandaşlar ise şöyle dert yandı:

* Gerçekten bu halk, şu anda asgari ücretle geçinemiyor. Buyursunlar kendileri geçinsinler…

* İnsanlarla aynı zamanda dalga geçiyorlar. Şu anda burada bütün esnaf aç. Buradaki sebzelerin çürüğünü alıp götürüyorlar.

* İnsanların aklıyla dalga geçtiği gibi sesini çıkaran herkesi ya cezaevine koyuyorlar, bir şekilde susturuyorlar, açlıkla, işsizlikle imtihan ediyorlar. Biz bu hükümetin değişmesini istiyoruz.

* Bir şekilde değişecek, buna inanıyorum. Geçinemiyoruz. Bir evde 3 kişiyiz, üçümüz de çalışıyoruz. Var mı böyle bir şey?

* Şimdi tavuğun kemiğini bile alamıyoruz. (Hayat şartlarının) biraz ucuz olmasını istiyoruz. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz.

(Esnaf)”Yarı yarıya düştü satışlarımız. Artık çiğ köfte bile tavukla, etle yarışıyor. İçinde bir gram et yok. Çünkü maliyetleri var ambalaj, plastik gibi…”

* CHP, AKP, şu bu önemli değil. Elinizi vicdanınıza atın, şerefinizle o makamların hakkını verin…1 litre sıvı yağ 100 lira olmuş Allah'tan korkun, siz nasıl Müslümansınız?”

* “Pahalılık bizi mahvetti. Emekliyim. Bir emekli aylığıyla yarı aç, yarı tok geçiniyorum. Bunu cumhurbaşkanı duysun. Dayanamıyoruz. Çoluk çocuk aç. Benim çevremdeki insanlar çöpleri karıştırıyorlar.

“ERDOĞAN'IN MAHALLESİNDE YANGININ YANGINI VAR”

Ziyaretleri kapsamında Erdoğan'ın mahallesi Kasımpaşa’ya da gittiğini belirten Tekin, “Kendi mahallesinde yangının yangını var. Karşıda hemen pazarın ilerisinde Halk Ekmek büfesi var. Halk Ekmek büfesinde insanlar kaldırımda oturuyor, bir hayırsever torbaya ekmek atar de evimize gideriz diye bekliyor. Buralar kendilerinin kale tabir ettiği yerler. En çok oy aldığı yerlere bile gelemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Pazar ziyaretinde Tekin, sivri biberin kilosunun 13 TL olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Erken seçimin hemen yapılması gerektiğini belirten Tekin, “Milletin dayanabilecek gücü kalmadı. Sorun yaratanların sorunu çözme şansı yok” dedi.

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