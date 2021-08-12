CHP’li Torun: İktidar partizanlıktan vazgeçmeli

CHP’li belediyelerin sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik yardımlarını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Siyasi iktidarın son olarak orman yangınlarında şahit olduğumuz, belediyelerimizi dışlayan partizan tutumu ise en büyük zararı milletimize vermektedir. İktidar, bu tutumundan bir an önce vazgeçmeli, yaşanan sorunların çözümü için imkanlarını seferber etmelidir" çağrısında bulundu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik yardımlarını açıkladı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, yazılı açıklamasında, şu değerlendirmelerde bulundu:

41 ARAÇ 132 PERSONEL

* Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Karadeniz bölgemizdeki sel felaketi haberini alır almaz seferberlik ve dayanışma anlayışıyla yardıma koşmuştur. Bu kapsamda; Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimize; 41 araç (iş makinesi, kamyon, pikap, karavan, itfaiye, hizmet aracı vb.) ve 132 personel (itfaiye, su tahliye ve kurtarma, dalgıç, onarım personeli vb.) desteği gönderilmiştir.

* Bunun yanında; 11 TIR içme suyu, 5 bin gıda kolisi, 40 bin ekmek, 1 mobil mutfak TIR'ı ve çok sayıda jeneratör ile çeşitli malzemeler de sel bölgelerine ulaştırılmıştır. İhtiyaçlar kapsamında yeni desteklerin gönderilmesine yönelik çalışmalar da süratle devam etmektedir.

“İKTİDAR PARTİZANLIKTAN VAZGEÇMELİ, NE GEREKİYORSA YAPMALI”

* Çok büyük bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, ülkemizin maruz kaldığı afetlerde, siyasi çekişmelerden uzak, birlik ve beraberlik anlayışı içinde elinden gelen desteği sağlamaktadır, sağlamaya da devam edecektir. Siyasi iktidarın son olarak orman yangınlarında şahit olduğumuz, belediyelerimizi dışlayan partizan tutumu ise en büyük zararı milletimize vermektedir.

* İktidar, bu tutumundan bir an önce vazgeçmeli, yaşanan sorunların çözümü için imkanlarını seferber etmelidir. Sel felaketi yaşanan bölgeler zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmeli ve vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

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