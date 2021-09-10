CHP’li Torun’dan bakan Kurum’a: 432 milyon TL’yi kimlerin cebine aktardınız?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın araç yardımlarının yüzde 97’sini Cumhur İttifakı belediyelerine yaptığının ortaya çıkmasının ardından bu kez Bakanlığın nakdi yardımlarını TBMM gündemine taşıdı. Bakanlığın son yerel seçimlerin ardından 973 belediyeye 432 milyon TL tutarında nakdi yardım yaptığını belirten Torun, Bakan Murat Kurum’a, “432 milyon TL’yi kimlerin cebine aktardınız?” diye sordu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son üç yılda belediyelere hibe ettiği 2 bin 628 aracın yüzde 97'sini Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine gönderdiğini ortaya çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bu kez Bakanlığın nakdi yardımlarının peşine düştü.

Bakan Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sunan Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:

“YENİ BİR SKANDALLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, belediyelere yaptığı araç yardımlarıyla ilgili gizlediği verileri kısa süre önce ortaya çıkardık.

* Şimdi yeni bir skandalla karşı karşıyayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son 2,5 yılda, belediyelere 432 milyon lira nakdi yardımda bulunmuş. Ancak Bakanlık, bu paranın hangi belediyelere gönderildiğini milletimizden saklıyor.

* Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırladık. Bakanlığa son kez soruyoruz: Hangi belediyeye ne kadar nakdi yardım yaptınız?

* Bu 432 milyon lirayı, kimlerin cebine aktardınız? Buna yanıt vermemek, halkın parasının, yine iktidar belediyelerine gönderildiğinin itirafı olacaktır.

“ADALETSİZLİKTE ŞAHA KALKTILAR”

* Açıkça söylüyoruz ki; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere yapılan yardımlarla ilgili Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir hukuksuzluğa imza atmış ve görev suçu işlemiştir.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı artık Cumhur İttifakı Bakanlığı olmuştur. Bu iktidar partizanlıkta, adaletsizlikte şaha kalkmıştır.

* Bu iktidar açıkça, CHP'li belediyelerde yaşayan vatandaşların hizmet almasını engelleyerek, oy alamadığı vatandaştan intikam almanın derdine düşmüştür.

* Ama unutmayın: Mazlumun ahı, indirir şahı. Bu adaletsizlikler, gideceğini gören iktidarın son çırpınışlarıdır.

* Milletimize sesleniyoruz: Hangi baskılarla mücadele ettiğimize şahit oluyorsunuz. Ama sizlere söz veriyoruz: Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz tüm engelleri sizinle birlikte aştık, bundan sonra da aşacağız.

* Milletimiz de kendisine hizmet götürülmesini engelleyen bu iktidarın yaptıklarını görüyor ve sandık geldiğinde tüm bunların hesabını soracak.”